紐約地鐵兩列車相撞出軌　最少24人傷3綫暫停服務

美國紐約市地下鐵發生兩列車相撞出軌事故，導致24人受傷，3條地鐵線服務暫停服務。事件涉及載客列車當時載約300人，與一列載有4人的工作列車。當地消防局表示，傷者主要受輕傷，全部無生命危險。
事發於當地周四(4日)下午約3時，一列載客列車在曼哈頓區上西城96街車站附近，與一列大都會運輸局（Metropolitan TransportationAuthority）工作列車相撞，造成出軌。出軌的載客列車隨後疏散約300人，消防人員也從另一列因這起事故被迫停在隧道內的列車疏散數百人。
有乘客指事故後1小時才能離開車廂
有乘客指事發時列車猛烈搖晃，由於正值下課時間車上有不少學生，大感驚惶失措。有乘客表示在事發後約1小時後才能離開車廂。紐約市警察局表示，有7名乘客和1名車務人員被送院。紐約市地鐵在社交平台X上宣布，受事件影響，地鐵1號、2號和3號線暫停服務，附近部分路段亦要封閉。地鐵公司派員通宵處理事故及調查原因。
BREAKING— Insider Corner (@insiderscorner) January 4, 2024
Two subway trains collided, resulting in a partial train derailment at the 96th/Broadway station on the Upper West Side of Manhattan , New York. Reports indicate that a work train rear-ended a passenger train. pic.twitter.com/UpexSvw9Of