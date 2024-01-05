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國際
2024-01-05 11:21:00

紐約地鐵兩列車相撞出軌　最少24人傷3綫暫停服務

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紐約地鐵兩列車相撞出軌，最少24人傷3綫暫停服務。(AP)

紐約地鐵兩列車相撞出軌，最少24人傷3綫暫停服務。(AP)

美國紐約市地下鐵發生兩列車相撞出軌事故，導致24人受傷，3條地鐵線服務暫停服務。事件涉及載客列車當時載約300人，與一列載有4人的工作列車。當地消防局表示，傷者主要受輕傷，全部無生命危險。

事發於當地周四(4)下午約3時，一列載客列車在曼哈頓區上西城96街車站附近，與一列大都會運輸局（Metropolitan TransportationAuthority工作列車相撞，造成出軌。出軌的載客列車隨後疏散約300人，消防人員也從另一列因這起事故被迫停在隧道內的列車疏散數百人。

紐約市警察局表示，有7名乘客和1名車務人員被送院。(X) 載客列車與工作列車相撞，造成出軌。(X) 載客列車與工作列車相撞，造成出軌。(X)

有乘客指事故後1小時才能離開車廂

有乘客指事發時列車猛烈搖晃，由於正值下課時間車上有不少學生，大感驚惶失措。有乘客表示在事發後約1小時後才能離開車廂。紐約市警察局表示，有7名乘客和1名車務人員被送院。紐約市地鐵在社交平台X上宣布，受事件影響，地鐵1號、2號和3號線暫停服務，附近部分路段亦要封閉。地鐵公司派員通宵處理事故及調查原因。

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