紐約地鐵兩列車相撞出軌　最少24人傷3綫暫停服務

美國紐約市地下鐵發生兩列車相撞出軌事故，導致24人受傷，3條地鐵線服務暫停服務。事件涉及載客列車當時載約300人，與一列載有4人的工作列車。當地消防局表示，傷者主要受輕傷，全部無生命危險。

事發於當地周四(4日)下午約3時，一列載客列車在曼哈頓區上西城96街車站附近，與一列大都會運輸局（Metropolitan TransportationAuthority）工作列車相撞，造成出軌。出軌的載客列車隨後疏散約300人，消防人員也從另一列因這起事故被迫停在隧道內的列車疏散數百人。