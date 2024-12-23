紐約地鐵恐怖縱火 熟睡女乘客被監生燒死 縱火男坐月台「欣賞」傑作

美國紐約地鐵發生恐怖縱火案，一名女乘客被燒死，警方拘捕一名33歲危地馬拉男子，涉嫌蓄意縱火，犯案之後更坐在車廂外的月台長凳上「欣賞」受害人痛苦身亡，惟相信二人不相識

美國紐約地鐵發生恐怖縱火案，一名女乘客被燒死，警方拘捕一名33歲危地馬拉男子，涉嫌蓄意縱火，犯案之後更坐在車廂外的月台長凳上「欣賞」受害人痛苦身亡，惟相信二人不相識，美媒消息指他為非法入境，其行兇動機有待調查。

案發在當地周日（12月22日）早上7時許，疑犯和受害者當時都在乘坐終點站為史迪威大道（Stillwell Avenue）的F線列車上警方指疑犯走向受害人，故意用打火機點燃其衣服，閉路電視影片顯示事主在數秒鐘內被火燄吞噬。

車廂外坐凳「欣賞」傑作 警員未注意有可疑

警方稱，警員在車站例行巡邏時在車廂內發現着火的受害者，隨即用滅火筒滅火，惟救護人員到場後，證實受害者死亡，目前受害者身份尚未確定，事件中沒有其他乘客受傷。

三名中學生舉報 警8小時後拉人

有目擊者拍下影片，疑犯薩佩塔(Sebastin Zapeta)事後坐在車廂外的長凳「欣賞」傑作，未有第一時間逃離現場，當時在場的警員並沒即時留意他可能是疑犯，但隨身攝錄機錄到其影像。警方向公眾發布疑兇相片後，收到來自三名中學生的舉報，經搜查後在另一架列車上發現疑兇，案發後8小時終於被逮捕，身上發現一個打火機。