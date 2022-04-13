紐約地鐵槍擊案｜死過翻生乘客︰出事前我仲坐埋槍手度！(有片)

美國紐約地鐵一列列車，在周二早上繁忙時間發生槍擊案，增至最少29人受傷，其中10人受槍傷。當地警方正懸紅5萬美元(約39萬港元)通緝一名黑人男子，據報他施襲時穿著工作背心，令乘客以為是地鐵職員，在列車開行期間先放煙霧彈，然後狂開逾30槍。一名中槍男傷者憶述，案發前他剛在槍手身旁座位坐下，當時完全沒起疑心，不久突見槍手點燃煙霧彈，車廂內隨即伸手不見五指，然後便是呯呯槍聲，形容是他「一生人聽過的最大聲響」，事件令他怕得可能以後再不敢搭地鐵。

27歲目擊者本卡達(Hourari Benkada)向美國有線新聞網(CNN)憶述死過翻生的經過。當時他剛轉車，趕上出事N線地鐵的最前一卡，「我沒有多想，步入車廂便坐下。那男人就在我身旁，但我沒有看他的樣貌」。

紐約地鐵槍擊 中槍傷者︰人生從沒這樣痛過！

列車開行約20秒，本卡達被迅雷不及掩耳一幕嚇呆，他看到身旁該名穿著紐約大都會運輸署(MTA)背心、提著行李袋的男子，突然點燃煙霧彈，「煙霧彈一點著，眼前所見的就只有黑煙。人人都拔足逃向車尾」，然後「大約開了10槍。我認為槍手卡彈了。他應該是用了擴充彈匣或類似東西，因為我未聽過一支手槍可以連開那麼多槍。它是我一生人聽過的最大聲響」。

本卡達當時幫助一位孕婦乘客移至安全位置，怕她被其他乘客撞倒，不久即膝部劇痛——子彈從後射入，在膝蓋旁邊穿出，他直言「人生從沒這樣痛過」，並對剛中槍時沒有感覺，痛楚後來才突然襲來，感到震驚。