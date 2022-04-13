紐約地鐵槍擊案｜疑兇曾拍片恐嚇紐約市長 不滿地鐵多露宿者 施襲前自言自語

美國紐約地鐵一列列車，在周二早上繁忙時間發生的槍擊案，增至最少29傷，其中10人受槍傷。槍手施襲時穿著工作背心，令乘客以為是地鐵職員，在列車開行期間先放煙霧彈，然後狂開33槍。槍手施襲動機未明，警方暫未循恐襲方向調查案件，懸紅5萬美元(約39萬港元)通緝一名62歲黑人男子。據報疑男曾在網上恐嚇紐約市長亞當斯，不滿處理地鐵露宿者問題不力，警方已加派人手保護市長。有目擊者稱槍手施襲前自言自語，似曾服藥。

被通緝男子是詹姆斯(Frank James)，在費城及威斯康辛州均有住址。警方在案發現場檢獲車匙及信用卡，查明屬於詹姆斯，指他在案發前一天從費城租來一輛客貨車，泊在布魯克林區。警方並檢獲一把格洛克(Glock)手槍、3個子彈匣、一把斧頭，以及煙花爆竹和汽油等。調查人員在YouTube找到詹姆斯多段片段，內容包括批評黑人女性導致黑人之間的暴力事件；又指俄軍入侵烏克蘭是白人擅長種族滅絕的證據；亦曾分享911陰謀論。

紐約地鐵槍擊案 疑犯曾說「要殺盡所有人」

警方關注詹姆斯曾恐嚇市長，在其中一片段稱「市長先生，我是你精神健康計劃的受害者」，「我充滿仇恨、憤怒及苦楚」。他斥責阿當斯處理露宿者問題不力，指地鐵內常有露宿者，令他常要避開。詹姆斯又曾說要「殺盡眼下所有東西」(kill everything in sight)。

其中一名目擊者、乘客傑洛希表示，槍手施襲前自言自語，似曾服藥，當時列車快將埋站，但中途停低約5分鐘，「他從行李袋拿出防毒面罩，點燃煙霧彈，說『噢，是我不好』(Oops, my bad)。他拔出一支斧頭，但掉到地上，然後拿出手槍，便開始發射」。警方相信槍手其後因手槍被卡住，無法繼續開火。