紐約地鐵槍擊 最少13傷 曾傳爆炸聲 槍手疑扮維修技工逃脫(有片)

美國紐約布魯克林區一個地鐵站，於當地時間周二早上8時半左右的繁忙時間發生槍擊案，最少13人受傷，其中最少5人中槍傷。事發於Sunset Park第36街地鐵站，網上影片可見，多人躺在月台地上，有人受傷流血，站內煙霧瀰漫，現場曾傳爆炸聲。有報道指，槍手是在一列列車上施放煙霧彈，然後開槍，陷入恐慌的乘客要待列車到站才能逃出。有目擊者指，事發後一名可疑人物穿著工作服背心，戴著防毒面具，從現場逃走。截至本港時間周二晚上11時，當地警方仍在搜捕槍手，附近學校須關閉。

美國紐約地鐵槍擊案 槍手擲煙霧彈再施襲

消防部門指，現場發現多個未引爆的爆炸裝置，有報道稱屬煙霧彈。案中有至少13人受傷，美聯社稱5人受槍傷，但有消息稱8人中槍。據報其中一名傷者情況嚴重，另有4名傷者是吸入濃煙不適，而其中一名傷者是孕婦。

目擊者說：「地鐵開門時，眼前是一片災難，周圍是煙霧，有人流血，有人驚慌尖叫。」影片中，車廂裡有人受傷倒地，乘客在旁援助，站內有警員大叫「讓開、讓開」。另有目擊者稱，該名身穿橙色維修技工背心、懷疑是槍手的男子，是一名身高約5呎5吋、重約170磅的黑人男子。