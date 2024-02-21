紐約地鐵驚現「人腿斷肢」 疑為幾日前遭撞男子遺體

紐約地鐵傳出在鐵軌上出現一條人腿，當局認為可能是前幾天一名臥軌男子的部份遺體，初步研判沒有犯罪成份。

當地時間17日下午1點30分左右，在167街地鐵站和170街地鐵站之間的北行 4 號列車的鐵軌上發現了一條人腿，疑似是前幾天一名臥軌男子失蹤的部份遺體。

殘肢遭火車拖行9英里 據警方消息人士稱，當地時間17日下午1點30分左右，在167街地鐵站和170街地鐵站之間的北行 4 號列車的鐵軌上發現了一條人腿，疑似是前幾天一名臥軌男子失蹤的部份遺體。 根據《華盛頓郵報》報導，這條腿目前被送到法醫辦公室檢驗，但當局認為沒有犯罪成份。因為在前幾天的12日，在9英里外的曼哈頓下城斯普林街車站，有一名男子從月台上墜落遭撞死，遺體支離破碎，警方一直無法找到男子的左腿。

警方消息人士稱，現在調查人員認為，當時火車可能拖著這條腿一路行駛至布朗克斯區的第167 街車站，直到17日才被正在鏟雪的地鐵工作人員發現。雖然光憑目測無法斷定是否為同一人，但警方相信在做完DNA和血液測試後結果應該會如同他們的猜測。 紐約地鐵近來不太平靜 紐約地鐵近來不太平靜。上週，一名巴西遊客在皇后廣場地鐵站遭到無端襲擊，頸部被砍傷。19日晚間，一名57歲男子被發現死在地鐵車廂內。紐約警方表示，他們在附近發現了吸毒用具，並正在調查該男子的死因。

儘管紐約市長亞當斯（Eric Adams）已增派1,000名警力在地鐵站內巡邏，但根據紐約警察局的數據，自今年年初以來，地鐵內的犯罪率仍舊上升了22% 。