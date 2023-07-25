紐約婦科醫生性侵犯數十名女病人 判囚20年 檢方痛斥：穿白袍的獵食者

法官柏曼周一指出，審訊中，有「可靠證據」與40名受害人有關，而聯邦檢察廳估計案中受害人總數至少有245人。

美國廣播公司新聞網(ABC News)等媒體報道，檢方指，居於新澤西州的哈登涉嫌在1993年至2012年間被性侵犯數十名女病人，包括多名未成年人士。哈登從2012年起便未再行醫。報道指，超過200名女性指控遭到哈登性侵犯，指控追溯至1980年代。

法官柏曼(Richard Berman)宣讀判詞，指此案「與我經手過的其他任何一宗駭人聽聞、超乎尋常、道德敗壞的性侵案件截然不同」。

64歲的哈登今年1月被控性侵犯4名病人(包括一名未成年人士和兩名孕婦)遭定罪，檢方指他誘騙病人跨州到紐約曼克頓接受醫學檢查，藉機侵犯她們。

美國紐約前婦科醫生哈登(Robert Hadden)涉性侵犯包括前總統參選人楊安澤妻子在內數十名女性罪名成立，周一(24日)遭判囚20年，聯邦檢察官痛斥哈登是「穿著白袍的獵食者」。檢方發言人指，哈登服刑完畢後，將終身受到獄後監督(supervised release)。

性侵案｜楊安澤妻子受害

曾爭取民主黨美國總統候選人提名的楊安澤(Andrew Yang)的妻子盧艾玲(Evelyn Yang)，也是受害人之一。盧艾玲曾告訴美國有線電視新聞網(CNN)，2012年她在懷第一胎7個月時，遭哈登侵犯，起初她並未告訴丈夫這些遭遇。

哈登2016年與檢方達成認罪協議，承認強行觸摸和三級性虐待兩項罪名，避過牢獄之災。根據認罪協議，哈登的行醫執照被吊銷，並被登記為級別最低的性犯罪者。

性侵案｜醫院與病人達成和解

哈登所屬的哥倫比亞大學爾文醫學中心去年宣布，以1.65億美元(約12.8億港元)與147名哈登的病人達成和解。

哥倫比亞大學於2021年曾宣布，旗下醫院與79名由另一名律師代表的哈登病人，以7,150萬美元(約5.5億港元)達成和解。

哥倫比亞大學表示，過去10年間，哥倫比亞大學爾文醫學中心婦產科修訂了現有政策，並投入更多資源來加強病人的人身安全。