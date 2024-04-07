紐約州監獄日全蝕當天取消「放風」　遭6囚犯起訴涉侵犯信仰權

今年4月8日，美國、加拿大和墨西哥的民眾有機會觀賞到日全蝕，不過紐約州部分監獄為了預防囚犯在日全蝕時暴動，選擇取消當天的外出活動時間和親屬探視，讓許多犯人相當不滿。
原告包括一名無神論者
在美國紐約州伍德伯恩（Woodbourne）監獄的6名囚犯，3月29日向紐約北部聯邦法院提起訴訟，指控監獄阻止囚犯參加宗教活動，是侵犯憲法保障的信仰權利，六人中包括一名浸信會信徒、一名基督教信徒、兩名薩泰里阿教（Santeria）信徒以及一名無神論者。
起訴書中提到，監獄專員在3月11日宣布，在4月8日當天下午2點至5點，除了緊急情況外，所有囚犯在原本的戶外時間，必須留在自己的獄房內，而當天的探視也被取消。
歷時約1分半至3分半
六名囚犯指出，日蝕是罕見的自然現象，對許多人來說具有重大的宗教意義，在聖經裏有描述耶穌被釘十字架期間，出現類似日蝕的現象，伊斯蘭教著作也有提到類似情形，距離上次日蝕出現在美國已是7年前，下次要出現要等到2044年，但監獄官員卻表示日蝕不是宗教聖日，拒絕讓囚犯到戶外觀賞。
在8日下午3點15分左右，紐約西部和北部地區，可以獲得最佳的日全蝕觀賞體驗，此時月亮將穿過地球和太陽之間，暫時遮擋太陽，將白天變成黑夜，歷時約1分半至3分半。
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