紐約州監獄日全蝕當天取消「放風」　遭6囚犯起訴涉侵犯信仰權

今年4月8日，美國、加拿大和墨西哥的民眾有機會觀賞到日全蝕，不過紐約州部分監獄為了預防囚犯在日全蝕時暴動，選擇取消當天的外出活動時間和親屬探視，讓許多犯人相當不滿。

原告包括一名無神論者

在美國紐約州伍德伯恩（Woodbourne）監獄的6名囚犯，3月29日向紐約北部聯邦法院提起訴訟，指控監獄阻止囚犯參加宗教活動，是侵犯憲法保障的信仰權利，六人中包括一名浸信會信徒、一名基督教信徒、兩名薩泰里阿教（Santeria）信徒以及一名無神論者。

起訴書中提到，監獄專員在3月11日宣布，在4月8日當天下午2點至5點，除了緊急情況外，所有囚犯在原本的戶外時間，必須留在自己的獄房內，而當天的探視也被取消。