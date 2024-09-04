紐約州長華裔前幕僚被捕　涉充當中國政府代理人

美國紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)的一名華裔高級前幕僚，因涉嫌非法充當中國代理人以換取數以百萬計美元的利益和款待，被司法部起訴。41歲的孫雯與其40歲丈夫胡驍，於當地周二(3日)清晨被捕，同日在法院提堂，分別被控作為中國政府的代理人、欺詐和串謀洗黑錢等罪名。兩人都否認控罪。

起訴書指，孫雯在州政府工作期間，應中國的要求，阻撓台灣政府代表與紐約州的高級官員接觸，又涉嫌更改紐約州官員對北京的信息傳遞，並試圖促成紐約州高層政治人物訪華，以及安排中方訪問團與紐約州政府官員會面等。檢察官指出，孫雯及其丈夫因此獲得中方利益，包括胡在中國的生意獲得數百萬美元的交易，其他禮物包括由一名中國政府官員的私人廚師準備，並送到孫雯父母家中的南京鹽水鴨。