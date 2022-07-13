紐約市發布核戰自救影片　網民：是否要爆核戰？(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，美國為首的西方國家對俄實施制裁，並向烏提供軍援，俄羅斯總統普京多次表明擁有強大的核武戰力，其他國家不要輕舉妄動。美國紐約市官方近日發布了核戰時民眾自救影片，引發紐約市民疑慮，質疑是否將要發生核戰。
綜合報道，紐約市緊急事務管理辦公室(New York City Emergency Management)近日發布了「核武避難求生指南」(Nuclear Preparedness PSA)影片。影片中，主持人告訴民眾一旦遭到核武攻擊有3個步驟要做：
第一、躲進室內。民眾要盡快進入最近的建築，遠離窗戶，以免被碎玻璃傷害。
第二、留在室內(最好是地下室)。當核戰爆發，除了爆炸威力之外，輻射線的傷害更是恐怖，民眾必須留在室內，如果有地下室的話，那麼躲在地下室是減少輻射線威脅的較佳方式。此外，如果當核彈爆炸時，你正在戶外，那麼你躲進家中後，應立刻清洗身體，避免放射性物質殘留。
第三、保持訊息暢通。以接收政府的最新訊息，例如政府如何發放救援物資，或是何時才能安全離開。
影片引發紐約市民疑慮 局方指無爆發核戰
「核武避難求生指南」發布後引發部分網民疑慮，質疑美國人除了面對高漲的通貨膨脹、高溫的氣候變化，高度爭議的槍枝與墮胎權判決等，是否還要面對核戰的威脅。紐約市緊急事務管理辦公室主任Zach Iscol隨即回應，指沒有爆發核戰，只是面對全球瞬息萬變的變化，當局為任何潛在的威脅做好準備，為紐約人提供維持安全所需的資源。