紐約市發布核戰自救影片　網民：是否要爆核戰？(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，美國為首的西方國家對俄實施制裁，並向烏提供軍援，俄羅斯總統普京多次表明擁有強大的核武戰力，其他國家不要輕舉妄動。美國紐約市官方近日發布了核戰時民眾自救影片，引發紐約市民疑慮，質疑是否將要發生核戰。

綜合報道，紐約市緊急事務管理辦公室(New York City Emergency Management)近日發布了「核武避難求生指南」(Nuclear Preparedness PSA)影片。影片中，主持人告訴民眾一旦遭到核武攻擊有3個步驟要做：

第一、躲進室內。民眾要盡快進入最近的建築，遠離窗戶，以免被碎玻璃傷害。

第二、留在室內(最好是地下室)。當核戰爆發，除了爆炸威力之外，輻射線的傷害更是恐怖，民眾必須留在室內，如果有地下室的話，那麼躲在地下室是減少輻射線威脅的較佳方式。此外，如果當核彈爆炸時，你正在戶外，那麼你躲進家中後，應立刻清洗身體，避免放射性物質殘留。

第三、保持訊息暢通。以接收政府的最新訊息，例如政府如何發放救援物資，或是何時才能安全離開。