紐約市長當選人曼達尼下戰書 特朗普：現在就開始

美國執政共和黨在周二3場重要地方選舉均敗選，最受關注的紐約市長選舉，雖然總統特朗普在投票前夕出口術，但仍阻止不了民主黨候選人曼達尼大熱勝出，較忽然獲特朗普呼籲共和黨選民「過票」的獨立候選人科莫多9個百分點。34歲的曼達尼成為首位穆斯林和南亞裔紐約市長，也是該市首位非洲出生的市長，明年1月就任的他亦是紐約自1892年、逾130年來最年輕的市長。 在勝利演說中，曼達尼向特朗普下戰書，指知道特朗普正在收看，叫他調高音量；他針對特朗普反移民政策稱，「紐約仍會是一個移民城市，一個由移民建立和推動的城市，而在今晚，由一名移民帶領。」他誓言會擊敗特朗普。特朗普似乎回應曼達尼的挑戰，在社交網貼文稱「那現在便開始」。

紐約市長｜周二選舉共和黨失利 特朗普責政府停擺 特朗普除了無力阻止曼達尼勝出，共和黨候選人在新澤西州和弗吉尼亞州這兩個重要州份的州長選舉也敗選。對於共和黨在周二選舉失利，特朗普認為與他施政無關，是因國會未能通過撥款法案導致政府停擺，影響民生造成。 輿論認為共和黨的選情是受特朗普第二任期的施政拖累，不少選民認為他派國民警衛隊大力拘捕非法移民，有點過了火位。上述兩州的選民，約十分四人投票是因反特朗普，較少人說投票是為了支持他。另外，民主黨票倉加州的選民投票通過重劃國會選區，將有利民主黨增加議席，並抗衡共和黨在控制州份重劃選區的做法。有分析認為，周二的選舉結果為民主黨於去年大選海嘯式大敗後帶來曙光，有望於明年中期選舉重整旗鼓