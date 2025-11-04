紐約市長選戰 特朗普變節改撐政敵科莫 民主黨穆斯林候選人領先

美國多場地方選舉周二投票，被視為明年中期選舉的前哨戰，測試風向，以及反映選民是否滿意總統特朗普上任9個月以來的施政。是次選舉包括選出新澤西及弗吉尼亞州長，當中紐約市長選舉充滿戲劇性，因特朗普在投票前夕竟呼籲支持者不要投票給共和黨候選人。紐約市長3名候選人，分別是在民主黨初選中擊敗前紐約州長科莫(Andrew Cuomo)的曼達尼(Zohran Mamdani)、敗選後改以獨立身份參選的科莫，以及共和黨候選人斯利瓦(Curtis Sliwa)。若曼達尼當選，將成為紐約首位穆斯林市長。特朗普力阻曼達尼勝出，不惜為過往猛烈抨擊他的科莫配票，周一晚呼籲支持者投票給他，又威脅若曼達尼勝出，將會削減聯邦政府對該市的撥款。

紐約市長選戰｜曼達尼領先 民主黨憂「極左」影響

紐約市是特朗普家族的發跡地，他對該市選舉尤為關注。雖然3位市長候選人各有不同立場，但均聚焦解決民生問題，包括生活物價高漲。因為特朗普的搞局，令曼達尼和科莫成為焦點，71歲參選常客斯利瓦則試圖爆冷勝出。曼達尼自稱民主社會主義者，他獲年輕和進步派選民擁護，支持率領先科莫，斯利瓦居於第三。但同時也引起溫和派民主黨人警惕，擔心曼達尼的「極左」影響民主黨挽回選民支持的努力。曼達尼於烏干達出生，他於6月24日的初選勝出震驚黨內不少人，他號召選民反對代表建制派的科莫。

紐約市長選戰｜科莫4年前因性騷擾醜聞辭任州長

34歲的曼達尼若勝出，除了是首位穆斯林紐約市長，也是該市歷來最年輕的領導人；同時也將令這位民主黨社會主義者變成政治新星，其主張的經濟民粹主義也在美國露出頭角。若67歲的科莫勝出，則讓4年前因性騷擾11名女性醜聞，被逼辭任州長的他重返政壇。特朗普和共和黨將曼達尼塑造成激進民主黨的代表。特朗普指曼達尼是共產主義者，他在社交網稱，無論支持者是否喜歡科莫，但他們別無選擇，必須投票給他，期望他做好市長這份工，並指科莫有能力，而曼達尼沒有。特朗普強調投票給共和黨的斯利瓦，只會幫助曼達尼。他又警告，若曼達尼勝出，聯邦對約紐的撥款將降至最低要求。科莫稱，特朗普不是真心支持他，只是不想曼達尼勝出，強調自己可抗衡特朗普。

