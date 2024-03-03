紐約房東將租客連同34隻貓趕出街　大批市民響應義工求助幫手「捉貓」

紐約市的一個動物救援組織日前收到一則求救訊息，表示街上有貓需要幫助。當他們抵達現場後，卻發現竟然有多達15隻貓在路上亂竄。
據外媒報道，紐約市的動物救援組織Puppy Kitty日前收到一則求救訊息，指街上有一隻貓需要幫助。當義工們拿着工具趕到現場時，卻發現不只一隻貓，而是15隻貓散落在街上各處。原來是有一位飼主被房東趕出去，留下他的34隻貓，這些貓咪有部分也被趕到了街上。
全都順利被帶回安置
面對如此離譜的待救援情況，義工們決定向外求助，他們在網上徵求可協助的人，幸運的是，立刻有許多人帶著誘捕籠前來支援。
根據報道，貓咪分散在租屋處大樓的附近，有的蜷縮在花盆裏，有的跳到屋簷上，還有躲在車子底下的。所幸在眾人的幫助之下，34隻貓咪全都順利被帶回安置。
「希望這些人都會有報應啦」
原本Puppy Kitty打算全數帶回收容，不過有許多好心人表示願意幫忙安置，甚至有些貓咪在當天就找到下一個新家，讓他們減去不少負擔。
而他們的救援紀錄上傳到Tiktok後也獲得廣大迴響，許多網友看傻，並大罵飼主不負責任：「這太誇張了，我希望這樣對待這些小朋友的人往後都會過得很糟」、「把牠們趕出去的房東呢？有沒有被指控虐待動物？」、「希望這些人都會有報應啦」。
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