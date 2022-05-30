紐約拳賽爆槍擊謠言 壓爆扶手電梯 觀眾急逃多人傷

美國近日接連發生嚴重槍擊案，包括造成21死的德州小學槍擊案及造成10死3傷的水牛城超市槍擊案，人心惶惶。紐約市布魯克林區一場拳賽周日結束後，現場忽傳有槍手闖入的消息，仍在場的小部分觀眾、傳媒及工作人員均慌不擇路狂奔，據報導致人踩人、亦有人跌倒，多人受傷。有照片可見現場鞋履散落一地，扶手電梯亦被壓爆。警方最終證實現場並無槍手，疑當時有人爭吵打架，致誤傳槍擊。

大坂直美在場︰我嚇呆了

事發在周日凌晨，布魯克林區巴克萊中心(Barclays Center)拳賽結束後，觀眾正陸續離場，仍有不少人在大堂及賽場內。現場忽然傳出喧鬧聲，有在大堂的人士，立場跑回觀眾席。在場的包括女子網球好手大坂直美(Naomi Osaka)，憶述︰「我突然聽到叫喊聲，又見到人們在跑，有人向我們大叫有槍手，我們立即躲進房間內並關上門。我真的被嚇呆了。」

拳擊記者︰因近期槍擊案變驚弓之鳥

拳擊記者Ryan Songalia直言去慣拳賽的人大多「見慣世面」，但亦無奈「驚埋一份」，認為是近期的槍擊案，令大家淪為驚弓之鳥，「我們都習慣拳賽有爭執發生，但近日的槍擊新聞及看到其他人如此驚慌，令我們憂慮最擔心的事(槍擊)會發生」。他說當時人們「絕對驚慌，不像是看到有人打架而退開的樣子，而是為保命而奔逃。」紐約市警方不久澄清並沒有槍手在場，現場亦沒有傳出過槍聲，多人受傷送院，有在場人士稱自己逃生時跌倒，雙膝都流血。