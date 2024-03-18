紐約擬為獨居者裝「吸毒平安鐘」 被轟政府助長吸毒歪風

由市長亞當斯（Eric Adams）領導的紐約市政府，打算在公寓中安裝一種壁掛式計時器「Lifeguard Lite」，當有獨居的民眾，準備開始吸食毒品時，可以將計時器設定為最多六分鐘，時間到後計時器會響起，這時可以選擇再延長一分鐘，或是按下「我沒問題（I’m OK)」的按鈕將計時器關閉。

美國紐約市政府日前公布了一項新政策，計劃在公寓內安裝「吸毒警報」設備，減少因吸毒過量致死的案例，不過該政策遭到外界批評，是在鼓勵藥物濫用。

市長打算為獨居者裝「吸毒平安鐘」

由市長亞當斯（Eric Adams）領導的紐約市政府，打算在公寓中安裝一種壁掛式計時器「Lifeguard Lite」，當有獨居的民眾，準備開始吸食毒品時，可以將計時器設定為最多六分鐘，時間到後計時器會響起，這時可以選擇再延長一分鐘，或是按下「我沒問題（I’m OK)」的按鈕將計時器關閉。

而如果計時器遲遲沒有被關掉，那就會觸發警報模式，Lifeguard Lite會發出響亮的警報聲，並向大樓管理員發送消息，請他上樓查看，若計時器仍舊未關閉，那系統會直接撥打911報警電話，讓醫護人員可以快速抵達現場，除此之外，該設備還具備監測室內溫度的功能。

外界批評利用納稅人的錢縱容吸毒

市府官員透露，該計畫會先針對一些「高風險吸毒者」進行試驗，不過消息傳出後，受到外界許多批評，有人就表示，這是在利用納稅人的錢來縱容吸毒，市府衛生官員應該想辦法幫助吸毒者戒除毒癮，而非採取這樣的做法。

不過對此爭議，衛生部官員表示，自2019年以來，因吸毒致死的人數激增了75%以上，其中因濫用強效類鴉片止痛劑吩坦尼而死亡的人數突破新高，如果該計畫試驗成功，預計在2030年，可將紐約市因服藥過量死亡的人數減少25%。」