紐約曼克頓多層停車場倒塌　釀至少1死5傷(有片)

美國紐約曼克頓區一座4層高的停車場突然倒塌，造成至少1死5傷。有目擊者指，停車場倒塌前毫無先兆。亦有人形容事發時好像地震，聽到巨響，在附近的佩斯大學亦需要疏散師生。

現場位於紐約曼克頓區，距離華爾街紐約證券交易所只有約800米。當局在周二下午接報，指停車場有樓層倒塌，派出大批救護人員到場，並救出多人，1人當場證實死亡，另外4人需要送院。