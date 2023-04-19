紐約曼克頓多層停車場倒塌　釀至少1死5傷(有片)

美國紐約曼克頓區一座4層高的停車場突然倒塌，造成至少1死5傷。有目擊者指，停車場倒塌前毫無先兆。亦有人形容事發時好像地震，聽到巨響，在附近的佩斯大學亦需要疏散師生。
現場位於紐約曼克頓區，距離華爾街紐約證券交易所只有約800米。當局在周二下午接報，指停車場有樓層倒塌，派出大批救護人員到場，並救出多人，1人當場證實死亡，另外4人需要送院。
事發時傳山陣陣巨響
網上有流傳影片顯示，停車場頂層下塌，冒起大量煙塵，有多輛汽車傾斜下墮，並傳出有人驚喊聲。另有停車場下層汽車攝錄機拍得倒塌一刻，現場傳來陣陣巨響，天花板接著下塌，煙塵四散，有鋼筋外露，接著看到戶外光線射入停車場內。
紐約消防部門官員表示，相信是結構問題引致倒塌，並指目前停車場結構仍然非常不穩定，仍有進一步倒塌危險，消防員需要撤離，改由機械搜救犬和無人機檢查建築物情況。
🚨#BREAKING: At least 3 people trapped after parking garage collapse in Lower Manhattan #BreakingNewshttps://t.co/LD5s6taTmr— Breaking News (@NewsJunkieBreak) April 18, 2023
Video submitted reportedly from the parking garage collapse on Ann Street in Manhattan. pic.twitter.com/fHu6xtOWm9— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 18, 2023