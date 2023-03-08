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國際
2023-03-08 21:52:06

紐約治安日差 十多名青年突衝入中餐館大肆破壞(有片)

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紐約中餐館

紐約中餐館遭一群青年大肆破壞。(互聯網)

紐約罪案頻生指治安日差，上周六晚王后區中餐館Fish Village遭十多名青年闖入，他們甚麼也不說，瘋狂地推翻枱凳、摔破杯碟，店面的玻璃窗也被擊毀，估計造成2萬美元(約15.6萬港元)損失。食客和店員被嚇到不知所措，站在一旁。店員指，紐約罪案不斷，愈來愈不安全。

社交網瘋傳餐廳遭搗亂的片段，可見一群穿著連帽衣、戴口罩的青年在店內破壞，桌子被推翻一片零亂。店員周二接受訪問稱，「有點驚嚇，完全不知道原因。」餐廳經理也對遇襲原因毫無頭緒，一切發生得很快，那群青年一個字都沒有說，「我擔心他們會傷害員工或客人，但很快知道他們只想盡情破壞」。他事發時在收銀處，打通緊急電話報案時，那群人已離開。

紐約治安｜市長要求顧客進入店舖除口罩

民間滅罪組織稱這群搗亂的人為wolfpack，他們會加強巡邏食肆，另一間亞洲人店舖也受破壞。這些搗亂者會被當成未成年人士檢控，不會被判坐監，他們的行為只是想向朋友炫耀，獲稱讚為英雄。有人認為紐約已經失控，各類罪案去年均呈上升，市長阿當斯承諾會落力打擊犯罪。他周一稱會要求商店老闆叫進入店裡的顧客除下口罩，這樣閉路電視可拍下犯人的樣子，以減沙盜竊。紐約市的反亞裔罪案於2021年上升96%，創一個世紀新高。

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