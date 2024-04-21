紐約法院外自焚死者曾服抗抑鬱藥及安非他命　疑未走出喪母之痛

19日在美國紐約曼哈頓法院外自焚的男子阿札里洛，被證實已於當日稍晚傷重不治。

當地時間19日下午1點39分，37歲的阿札里洛（Max Azzarello）先是在曼哈頓法院門口分發一些寫有陰謀論的小冊子和傳單，接着他走到對面的公園，將袋內的文件和宣傳冊子倒在地上，然後朝自己潑散助燃劑後點火自焚。

沒有針對任何特定個人或團體

紐約市警察局表示，幾位民眾和法院職員用外套和滅火器試圖撲滅阿扎雷洛身上的大火，4名警官也因此受到輕微燒傷。紐約消防局將阿扎里洛送往燒傷中心，他當時全身被燒得焦黑，情況已相當危急，隨後於周五晚上死亡。

根據外媒報道，雖然當日曼哈頓法院在審理特朗普的掩口費案，但阿札里洛似乎沒有針對任何特定個人或團體，並補充說他是一個陰謀論者，在案發前的幾個小時，他還在社交媒體上發表了一份二千多字的聲明，但內容語無倫次。