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國際
2024-04-21 12:45:53

紐約法院外自焚死者曾服抗抑鬱藥及安非他命　疑未走出喪母之痛

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紐約法院外自焚死者曾服抗抑鬱藥及安非他命　疑未走出喪母之痛

19日在美國紐約曼哈頓法院外自焚的男子阿札里洛，被證實已於當日稍晚傷重不治。

當地時間19日下午1點39分，37歲的阿札里洛（Max Azzarello）先是在曼哈頓法院門口分發一些寫有陰謀論的小冊子和傳單，接着他走到對面的公園，將袋內的文件和宣傳冊子倒在地上，然後朝自己潑散助燃劑後點火自焚。

沒有針對任何特定個人或團體

紐約市警察局表示，幾位民眾和法院職員用外套和滅火器試圖撲滅阿扎雷洛身上的大火，4名警官也因此受到輕微燒傷。紐約消防局將阿扎里洛送往燒傷中心，他當時全身被燒得焦黑，情況已相當危急，隨後於周五晚上死亡。

根據外媒報道，雖然當日曼哈頓法院在審理特朗普的掩口費案，但阿札里洛似乎沒有針對任何特定個人或團體，並補充說他是一個陰謀論者，在案發前的幾個小時，他還在社交媒體上發表了一份二千多字的聲明，但內容語無倫次。

阿札里洛稍晚被證實已傷重不治。（圖／St. Johns County Sheriff's Office）

最近開始服用安非他命

而阿札里洛的消息傳出後，他的朋友們都不敢置信。他們形容阿札里洛聰明又善良，只是情緒有些沮喪，且仍然無法從2022年母親去世的打擊中走出來。

一名認識阿札里洛的消息人士稱，他早年曾服用抗抑鬱藥物，最近開始服用安非他命：「他非常有愛心、善良、搞笑，他是在一個美好的家庭長大的。 我不認為他有任何精神疾病，我覺得他只是太聰明了。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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