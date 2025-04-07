紐約流浪貓收容所大火 創辦人出入火場救貓 與逾百貓咪葬身火海

慘烈……美國紐約一個流浪貓收容所被大火吞噬，創辦人阿瑟諾(Christopher Arsenault)為救貓進出火場，最終與他之前救出的100多隻貓咪一同葬身火海。阿瑟諾多年前為了撫平喪子之痛，傾盡家財、把心力投注於拯救流浪貓，「生命就是貓」，卻在帶貓咪搬到更大的農場前遇難。

倖存貓隻徘徊廢墟

《紐約郵報》等媒體報道，紐約長島「快樂貓之家」(Happy Cat Sanctuary)上月31日發生大火，義工指，這裡收容了近300隻貓，事後仍有多隻貓咪在已燒成廢墟的家外徘徊，不願離去。

重傷貓隻被安樂死

當地防止虐待動物協會會長格羅斯(Roy Gross)表示，據報有150隻貓倖存，協會正在協助收容所善後和重建。他指，一些倖存的貓被燒傷和吸入濃煙，已送往動物醫院救治。許多貓咪在收容所內活活燒死，其他重傷的事後被安樂死，「整個地方都燒毀了，貓咪就躺在廢墟中」，協會日內將幫助其他獲救的貓咪評估傷勢。他說，這將是持續的工作，讓貓咪獲得照料，並安置到合適的設施。媒體報道，各界已籌募近80萬美元(約621.5萬港元)協助倖存貓隻。