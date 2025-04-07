紐約流浪貓收容所大火 創辦人出入火場救貓 與逾百貓咪葬身火海

慘烈……美國紐約一個流浪貓收容所被大火吞噬，創辦人阿瑟諾(Christopher Arsenault)為救貓進出火場，最終與他之前救出的100多隻貓咪一同葬身火海。阿瑟諾多年前為了撫平喪子之痛，傾盡家財、把心力投注於拯救流浪貓，「生命就是貓」，卻在帶貓咪搬到更大的農場前遇難。
倖存貓隻徘徊廢墟
《紐約郵報》等媒體報道，紐約長島「快樂貓之家」(Happy Cat Sanctuary)上月31日發生大火，義工指，這裡收容了近300隻貓，事後仍有多隻貓咪在已燒成廢墟的家外徘徊，不願離去。
重傷貓隻被安樂死
當地防止虐待動物協會會長格羅斯(Roy Gross)表示，據報有150隻貓倖存，協會正在協助收容所善後和重建。他指，一些倖存的貓被燒傷和吸入濃煙，已送往動物醫院救治。許多貓咪在收容所內活活燒死，其他重傷的事後被安樂死，「整個地方都燒毀了，貓咪就躺在廢墟中」，協會日內將幫助其他獲救的貓咪評估傷勢。他說，這將是持續的工作，讓貓咪獲得照料，並安置到合適的設施。媒體報道，各界已籌募近80萬美元(約621.5萬港元)協助倖存貓隻。
創辦人出入火場救貓
大火當天，救援人員在「快樂貓之家」後方一間房裡發現創辦人阿瑟諾。動物救援人士、該收容所董事會成員耶格(Lisa Jaeger)表示，阿瑟諾當時走到屋外滅火，當他意識到自己無法撲救大火，便迅速回到屋裡救貓，再走出屋外，可是他第二次進去救貓，卻沒再走出來。
投入救貓源自心碎經歷
消防表示，不排除火警是由收容所裡的丙烷便攜式加熱器引起。阿瑟諾把住所改造為貓舍，消防指，牆壁和地板上為貓開出的洞，助長火勢蔓延。
根據「快樂貓之家」網站資料，65歲的阿瑟諾的24歲兒子埃里克因電單車車禍去世後，於2006年創立「快樂貓之家」。阿瑟諾形容，自己曾發現一群30隻生病的小貓咪，悉心照料、讓牠們恢復健康後，他從中找到人生使命。
動保人士感嘆：他是英雄
格羅斯指，阿瑟諾把整幢房子都讓給貓咪使用，只留床、微波爐和小型雪櫃的房間給自己，「他把每一分錢都用來照顧這些貓」，「他的生命就是那些貓」。
格羅斯承認，因收容所位於住宅區，難免遭到鄰居投訴，但多年來，防止虐待動物協會人員視察這收容所約10次，發現貓咪都很健康，吃得很好，且受到妥善照顧。格羅斯說，「他是一個好人，做了正確的事」，他是英雄。
當地官員受訪指，阿瑟諾已拆除一個不安全的地下室裝修，並正努力使收容所符合建築法例。數月來，阿瑟諾開始將60至80隻貓搬到紐約州北部一處佔地約12公頃的農場，他原本計劃搬到那裡，「不幸的是，這場災難發生，他走了」。