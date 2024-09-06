紐約漢養緬甸蟒養出4米巨獸　終轉送動物園兼被檢控

美國紐約有居民投訴有人疑似非法飼養危險動物，警官到場後發現一條長到4米的寵物蟒，飼主坦承他無力照顧，目前蟒蛇被送到動物園安置。

據《紐約郵報》報道，紐約羅馬里基堡探索動物園（Fort Rickey Discovery Zoo in Rome）在 8 月 30 日的社交媒體帖文中表示，一條三歲半的緬甸蟒蛇芒果（Mango）被當局沒收，目前由該動物園負責照顧。動物園在聲明中說：「主人對她長得這麼快感到有點不知所措！我們也很驚訝，但我們已經準備好迎接這個挑戰！」

未經許可持有危險動物

這條雌性蛇是一條罕見的白化緬甸蟒蛇，目前已被動物園重新安置。環境保護官員赫爾（Jeff Hull）在看到芒果的照片後，根據其頭部的箭頭圖案，認出牠是緬甸蟒。當赫爾進入芒果的家中時，警官發現這條4米長的蛇被限制在一個不超過1.5米的圍欄內。赫爾稱這條芒果仍在生長，重達80磅。

芒果的主人史東（Mike Stone）承認，他對這種動物的生長速度沒有做好準備，並意識到自己無法再照顧牠。他目前被指控非法飼養寵物和未經許可持有危險動物。與此同時，動物園表示正在制定擴大其棲息地的計劃，以「滿足芒果不斷增長的需求」。