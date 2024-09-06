紐約漢養緬甸蟒養出4米巨獸　終轉送動物園兼被檢控

美國紐約有居民投訴有人疑似非法飼養危險動物，警官到場後發現一條長到4米的寵物蟒，飼主坦承他無力照顧，目前蟒蛇被送到動物園安置。
據《紐約郵報》報道，紐約羅馬里基堡探索動物園（Fort Rickey Discovery Zoo in Rome）在 8 月 30 日的社交媒體帖文中表示，一條三歲半的緬甸蟒蛇芒果（Mango）被當局沒收，目前由該動物園負責照顧。動物園在聲明中說：「主人對她長得這麼快感到有點不知所措！我們也很驚訝，但我們已經準備好迎接這個挑戰！」
未經許可持有危險動物
這條雌性蛇是一條罕見的白化緬甸蟒蛇，目前已被動物園重新安置。環境保護官員赫爾（Jeff Hull）在看到芒果的照片後，根據其頭部的箭頭圖案，認出牠是緬甸蟒。當赫爾進入芒果的家中時，警官發現這條4米長的蛇被限制在一個不超過1.5米的圍欄內。赫爾稱這條芒果仍在生長，重達80磅。
芒果的主人史東（Mike Stone）承認，他對這種動物的生長速度沒有做好準備，並意識到自己無法再照顧牠。他目前被指控非法飼養寵物和未經許可持有危險動物。與此同時，動物園表示正在制定擴大其棲息地的計劃，以「滿足芒果不斷增長的需求」。
「比同齡的一般蟒蛇還要重」
史東事後在動物園的Facebook上留言表示感謝：「非常感謝您收留我的芒果並給牠一個美好的家，讓牠度過漫長的一生。」史東補充說，芒果很溫順，喜歡關愛和關注，他和他的孩子們會想念牠的，以後他們也會經常到動物園去看芒果。
紐約羅馬里基堡探索動物園的負責人斯特德曼說，緬甸蟒蛇的長度可達5米，而芒果顯然吃得很好，因為牠「比同齡的一般蟒蛇還要重」。「我們很興奮，因為牠非常溫順，出於教育目的，我們希望未來牠可以帶出來，讓孩子們近距離接觸。」
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