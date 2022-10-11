紐約無恥女從車禍遺體偷銀包 圍觀者起哄幫佢打氣 居民怒斥「道德底線極低」

無恥到咁！？美國紐約一名男子過馬路時被貨櫃車輾斃，一名路過的女子竟衝上前快手偷走死者的銀包，圍觀的人不但沒制止，還起哄鼓勵她。死者銀包被盜、失掉身份證明，令警方無法確認其身份，一時難以通知家屬來認屍。

綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報道，事發於上周四，一名男子在曼克頓西44街過馬路時，被貨櫃車撞到並捲入車底，當場死亡。一名穿黑色外套的女子卻趁機打劫，鑽進車底從死者身上取走銀包，誇張的是，一旁圍觀的人不但沒有制止她，反而起哄幫她「助陣」，大喊「去吧，黑幫分子！去吧！」，行徑囂張。

有人報警，但警員到場時眾人已鳥獸散，警方隨即通緝涉案女子。估計死者年約50多歲，這樣失掉身份證明，警方一時無法確認其身份並通知家屬，須透過牙齒紀錄來追查其身份。