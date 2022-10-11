紐約無恥女從車禍遺體偷銀包 圍觀者起哄幫佢打氣 居民怒斥「道德底線極低」

無恥到咁！？美國紐約一名男子過馬路時被貨櫃車輾斃，一名路過的女子竟衝上前快手偷走死者的銀包，圍觀的人不但沒制止，還起哄鼓勵她。死者銀包被盜、失掉身份證明，令警方無法確認其身份，一時難以通知家屬來認屍。
綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報道，事發於上周四，一名男子在曼克頓西44街過馬路時，被貨櫃車撞到並捲入車底，當場死亡。一名穿黑色外套的女子卻趁機打劫，鑽進車底從死者身上取走銀包，誇張的是，一旁圍觀的人不但沒有制止她，反而起哄幫她「助陣」，大喊「去吧，黑幫分子！去吧！」，行徑囂張。
有人報警，但警員到場時眾人已鳥獸散，警方隨即通緝涉案女子。估計死者年約50多歲，這樣失掉身份證明，警方一時無法確認其身份並通知家屬，須透過牙齒紀錄來追查其身份。
紐約居民爆粗大罵「瘋狂」
女子犯案過程被途人拍下，片段在網上曝光，後，引發眾怒。有市民受訪稱：「看到有人死在貨櫃車底下還這樣做(偷竊)，太可怕了。」有人怒言：「就像羅馬鬥獸場那樣，沒人來阻止嗎？這更令人不安。」有人爆粗大罵：「確是瘋狂，怎可以從街上的死者身上偷東西？That's f**ked up. 你的底線要放到最低才會做樣做。」另一居民亦說：「住在紐約，你會見到很多稀奇古怪的事，但搜掠一具遺體？這確是新的層次……」
一名在紐約長大，現已移居北卡羅來納州的25歲男子直言：「我有點失望，我不認為紐約是那種會發生這種情況的地方。我們市民之間確是會互相發脾氣，但也會相互照應，不會像這樣慫恿對方去做些壞事。」
統計顯示，本年至今，紐約市整體罪案率較去年上升33.6%，其中劫案上升33.6%、襲擊升15.9%、爆竊升31.5%，謀殺則較去年減少13.5%。