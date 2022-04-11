紐約牙籤樓高闊比例24:1 被稱全球「最纖幼」摩廈

美國紐約市中心曼克頓區新入伙的摩天大廈Steinway Tower(又名西57街111號,111 West 57th Street)最近成為焦點，皆因這棟豪宅的高闊比例為24比1，高度是闊度的24倍；樓高1,428呎，但闊度卻不足60呎。有批評指那不是傳統大廈的比例，只是一支咖啡攪棒。報道指，Steinway Tower高度幾乎追及1,776呎高的世貿中心一號大樓(One World Trade Center)和1,550呎高的中央公園大廈(Central Park Tower)，是西半球最高大廈之一，還是全球「最纖幼」摩廈。該大廈有84層，但只有60個單位，入住人士除了富貴，還要有膽量無畏高症，大廈對正中央公園，前面無遮無擋。