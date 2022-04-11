紐約牙籤樓高闊比例24:1 被稱全球「最纖幼」摩廈

美國紐約市中心曼克頓區新入伙的摩天大廈Steinway Tower(又名西57街111號,111 West 57th Street)最近成為焦點，皆因這棟豪宅的高闊比例為24比1，高度是闊度的24倍；樓高1,428呎，但闊度卻不足60呎。有批評指那不是傳統大廈的比例，只是一支咖啡攪棒。報道指，Steinway Tower高度幾乎追及1,776呎高的世貿中心一號大樓(One World Trade Center)和1,550呎高的中央公園大廈(Central Park Tower)，是西半球最高大廈之一，還是全球「最纖幼」摩廈。該大廈有84層，但只有60個單位，入住人士除了富貴，還要有膽量無畏高症，大廈對正中央公園，前面無遮無擋。
鉛筆樓源自香港
美國有線新聞網絡(CNN)稱，超級纖細樓，外國稱為鉛筆樓(pencil tower)源自香港，那是香港1970年代的特式，其他大城市如紐約之後也跟隨。報道指，Steinway Tower雖然纖細，但價錢絕不細，絕對是超級富豪的玩意，售價由無房無隔間細單位775萬美元(約6,045萬港元)，至頂樓複式單位6,600萬美元(約5.14億港元)；後者佔地3層，合共面積7,130平方呎，包括4房5浴室，還有私家電梯，據報買家是一名外國人，只視像看樓便拍板買下。