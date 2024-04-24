紐約甘迺迪機場跑道5機險相撞 機師急停飛 向控制塔大喊：跑道有其他飛機(有片)

紐約《每日新聞》、美國廣播公司(ABC)等媒體周二報道，事發於上周三(4月17日)下午4時45分左右，當時瑞士航空編號17K、準備飛往蘇黎世的班機獲准起飛後，在跑道上開始加速，此時機師突然看到跑道上有其他飛機，即決定停止起飛，並通知控制塔，稱「瑞航17K強烈拒絕起飛，跑道上有飛機」。

美國紐約甘迺迪國際機場上周險些發生5機相撞嚴重事故，所幸瑞士航空機師及時發現跑道上有其他飛機，立即停止起飛，才避免重大事故發生。美國聯邦航空管理局(FAA)正調查事件。

FAA就事件發聲明表示，「瑞航編號17K班機在甘迺迪國際機場取消起飛，因為4架飛機正橫過同一跑道。FAA會繼續調查事件」。FAA消息人士周二對紐約《每日新聞》表示，調查暫未有新進展。航空新聞網站「Aero Inside」報道，事故涉及瑞航A330-300空中巴士、達美航空兩架飛機以及美國航空一架波音737-8 Max客機。另有報道指，瑞航客機停止起飛後駛離跑道，排隊再起飛。

ABC報道，通話紀錄顯示，控制塔確認瑞航客機可以起飛，也同時批准另外4架飛機橫過同一跑道，讓5架飛機處於相撞的航道上，形容事件涉及控制塔「溝通錯誤」。

瑞航讚揚機師

對於這次的機師快速反應，瑞航發聲明予以讚揚，稱「由於我們的機組人員對情況具高度警覺並迅速應對，潛在的危險情況很快就解除」。

航空專家John Nance指出，「讓4架飛機橫過正在運作的跑道，而空管員卻沒有與另一空管員溝通，正反映存在特殊程度的(精神)壓力。這是問題之一，類似情況在全美各地已發生太多次？」

列根機場兩機險相撞

列根華盛頓國家機場本月16日也有2架客機險些相撞，點發生類似意外，當時控制塔批准西南航空客機在跑道上滑行，但同時捷藍航空(JetBlue)客機正準備在同一跑道起飛。控制塔注意到情況後立刻通知，「西南航空停止！西南航空編號2937停止！」當時2架客機在跑道上相距僅400呎，捷藍航空客機緊急煞停，才避免兩機相撞。