紐約男自殺式跳樓逃亡　「寧死都唔返」恐怖監獄 (有片)

美國紐約一名男子，在逃避警方追捕期間，被趕至將近10公尺高的地鐵高架鐵道橋，他在眾目睽睽下，盡地一試，如電影情節般從高處跳到對面較矮的建築物逃走，即使負傷仍然掙扎逃跑，最後亦被警方成功圍捕。當地報道指，男子拼命逃走是因為「寧願死都唔返去」，令他恐懼的里克斯島監獄(Rikers Island)。

《紐約郵報》(New York Post)報道，25歲男子Kendall Floyd自2年前母親去世後，就對止痛藥上癮，早前在服藥後被警員發現並追捕，網上影片顯示，Kendall Floyd在將近10公尺高的地鐵高架鐵道橋上看著對面建築物正猶疑，多名警員正在觀察，街道上有大批途人圍觀驚呼，就在Kendall Floyd躍出一刻，眾人不禁驚呼，但他成功跳到對面較矮的建築物，並負傷逃走，不過最終亦被圍捕的警員拘捕。

Kendall Floyd憶述當時逃跑情況，指他沿著路軌逃走，他當時看到下面聚集的警員和人群，認為自己唯一逃脫的機會就是跳到街對面建築物。他說當時唯一心想「寧願死都唔返去」里克斯島監獄。他形容「你隨時都可能輕易地死在里克斯島上」。Kendall Floyd現時被扣押於另一間羈留所。