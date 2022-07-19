紐約男自殺式跳樓逃亡　「寧死都唔返」恐怖監獄 (有片)

美國紐約一名男子，在逃避警方追捕期間，被趕至將近10公尺高的地鐵高架鐵道橋，他在眾目睽睽下，盡地一試，如電影情節般從高處跳到對面較矮的建築物逃走，即使負傷仍然掙扎逃跑，最後亦被警方成功圍捕。當地報道指，男子拼命逃走是因為「寧願死都唔返去」，令他恐懼的里克斯島監獄(Rikers Island)。
《紐約郵報》(New York Post)報道，25歲男子Kendall Floyd自2年前母親去世後，就對止痛藥上癮，早前在服藥後被警員發現並追捕，網上影片顯示，Kendall Floyd在將近10公尺高的地鐵高架鐵道橋上看著對面建築物正猶疑，多名警員正在觀察，街道上有大批途人圍觀驚呼，就在Kendall Floyd躍出一刻，眾人不禁驚呼，但他成功跳到對面較矮的建築物，並負傷逃走，不過最終亦被圍捕的警員拘捕。
Kendall Floyd憶述當時逃跑情況，指他沿著路軌逃走，他當時看到下面聚集的警員和人群，認為自己唯一逃脫的機會就是跳到街對面建築物。他說當時唯一心想「寧願死都唔返去」里克斯島監獄。他形容「你隨時都可能輕易地死在里克斯島上」。Kendall Floyd現時被扣押於另一間羈留所。
死亡人數較2021年增加近60%
報道指，Kendall Floyd口中的里克斯島監獄，位處在紐約市曼哈頓東河的小島里克斯島上。小島面積不到100英畝(約40公頃)，在興建了監獄後，為了安置紐約的囚犯，不斷擴建，現在的面積已經是原來的4倍，達到400英畝。不過，里克斯島監獄之所以成為囚犯最害怕的監獄，並不是因為戒備森嚴，亦不是因為物資缺乏，而是里克斯島監獄的超高死亡率。報道指，今年迄今為止，「非正常死亡」人數就已經高達11人，其他被列為「正常死亡」的人數則沒有公布，與 2021年相比，在押死亡人數增加了近60%。
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