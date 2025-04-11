紐約直升機墜毀墮河釀6死　據指西門子分公司總裁一家罹難(有片)

美國紐約有一架直升機失事，墜落曼克頓與新澤西州之間的哈德遜河(Hudson River)造成6人死亡，包括機師、兩名成人和3名幼童，暫時未知道墜機原因。

綜合報道，事發於當地周四下午約3時15分，涉事直升機在紐約哈德遜河失事墜毀，有目擊者指，直升機在半空斷為兩截，螺旋槳飛脫，毀於西豪斯頓街(West Houston Street)和西街(West Street)的40號碼頭附近。紐約巿長阿當斯說，共有6人死亡，包括機師及一個來自西班牙的家庭，當中有3名成員是小童。當地多間傳媒報道，直升機事故的罹難者是西門子西班牙分公司總裁Agustín Escobar、其妻和他們的3個孩子。