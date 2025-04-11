熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-11 10:20:00

紐約直升機墜毀墮河釀6死　據指西門子分公司總裁一家罹難(有片)

分享：
紐約直升機墮河釀6死，據指西門子分公司總裁一家罹難。(AP)

紐約直升機墮河釀6死，據指西門子分公司總裁一家罹難。(AP)

adblk5

美國紐約有一架直升機失事，墜落曼克頓與新澤西州之間的哈德遜河(Hudson River)造成6人死亡，包括機師、兩名成人和3名幼童，暫時未知道墜機原因。

綜合報道，事發於當地周四下午約315分，涉事直升機在紐約哈德遜河失事墜毀，有目擊者指，直升機在半空斷為兩截，螺旋槳飛脫，毀於西豪斯頓街(West Houston Street)和西街(West Street)40號碼頭附近。紐約巿長阿當斯說，共有6人死亡，包括機師及一個來自西班牙的家庭，當中有3名成員是小童。當地多間傳媒報道，直升機事故的罹難者是西門子西班牙分公司總裁Agustín Escobar、其妻和他們的3個孩子。

adblk6
當地多間報道，直升機事故的罹難者是西門子西班牙分公司總裁Agustín Escobar、其妻和他們的3個孩子。(網上圖片) 直升機失控旋轉，零件半空散落。(X) 網上影片顯示，直升機先是失控旋轉，有零件半空散落，機身之後墜入河中，濺起巨大的水花。(X) 救援抵達時，直升機已翻覆，大部分沉入水中。(AP) 救援抵達時，直升機已翻覆，大部分沉入水中。(AP)

直升機失控旋轉　零件半空散落

網上影片顯示，直升機先是失控旋轉，有零件半空散落，機身之後墜入河中，濺起巨大的水花。救援抵達時，直升機已翻覆，大部分沉入水中。當局夜間將直升機遺骸打撈上水。當局指，出事的直升機型號最初為美國陸軍開發，其後由政府及商業機構廣泛使用，包括觀光公司。

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad