紐約精神分裂症患者涉嫌弒母　箱子藏屍　檢方卻稱證據不足　可能獲釋

一名相關工作人員透露，30歲的德拉蒙德(David Drummond) 於本月初被市懲教局移出，法官命令他在目前被關押的貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital ) 接受心理健康評估，之後，德拉蒙德可能會被釋放。

美國紐約一名患有精神分裂症的男子涉嫌謀殺母親並將其屍體塞進盒子，但如今他因為證據不足而被釋放，並可能重新回到社區之中。 據《華盛頓郵報》報導，一名相關工作人員透露，30歲的德拉蒙德(David Drummond) 於本月初被市懲教局移出，法官命令他在目前被關押的貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital ) 接受心理健康評估，之後，德拉蒙德可能會被釋放。 該名消息人士表示，地區檢察官說沒有足夠證據來起訴他，「我們沒有更好的選擇，他不能無限期地留在醫院，但讓他回到社區也不安全。」

據報導，德拉蒙德被指控謀殺了他67歲的母親阿維爾(Shirley Awer)，一名社工於11月4日在德拉蒙德與母親合住的公寓，發現她的屍體被塞在一個箱子裡。 警方消息人士稱，德拉蒙德告訴調查人員，他打了媽媽。然而據檢察官和消息人士稱，由於遺體嚴重腐爛，驗屍尚未完成，檢方無法核實德拉蒙德的說法，阿維爾也有可能是自然死亡。 布魯克林地區檢察官辦公室表示，如果沒有驗屍報告，檢察官就無法繼續審理此案，並將其提交給大陪審團就起訴書進行投票。

醫院不能無限期留住有潛在危險的人 德拉蒙德現在被安置在貝爾維尤醫院，將接受心理健康評估。但醫院工作人員指出，根據法律，如果他不被視為威脅，就不能無限期地被關在那裡。 「我們不能無限期地留住有潛在危險的人，」該員工表示，「精神衛生法很嚴格，對於非自願承諾有很高的標準。如果某人有實質犯罪行為，對社會構成威脅，才會被市懲教局拘留。」 目前尚不清楚驗屍何時完成，法醫辦公室也沒有回應。 據知情人士透露，德拉蒙德的父親史丹利表示，在阿維爾死亡前幾週，德拉蒙德威脅她的程度越來越嚴重，「阿維爾的去世是一場不必要的悲劇，我們正在尋找所有法律途徑來試圖解決這種情況，以免將來發生在任何人身上。」。