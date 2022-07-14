紐約腦死病人成功移植基因改造豬心 為異種移植提供實驗數據

美國紐約大學的外科醫療團隊成功將經基因改造的豬心，移植到兩名腦死病人身上。這項實驗朝著未來利用豬器官解決器官捐贈不足，再邁進一步。

研究員周二公布，在6月和7月分別進行的3天實驗中，移植後的心臟功能正常，沒排斥現象。此前，馬里蘭大學醫學中心今年1月為一名57歲心臟病末期男病人移植基因改造豬心，創下醫療先例，可惜該名病人延至3月去世，其新心臟最終衰竭的原因暫未清楚。

確定豬心沒感染豬類病毒

研究員稱，紐約大學移植的豬心，來自生物科技公司Revivicor透過基因工程改造的豬隻。研究員使用增強型監測方法進行病毒檢測，確定這些心臟並沒感染豬巨細胞病毒(porcine cytomegalovirus)。上述接受移植的馬里蘭州男病人，其血液驗出這種病毒，可能是導致他死亡的原因。

今次紐約大學使用的豬隻，進行了4項為防止排斥和器官異常生長以及6項有助於防止豬人之間不相容的基因改造。

紐約大學的專家去年將豬腎臟移植到兩名腦死病人身上。他們認為異種移植(xenotransplantation)在腦死病人身上進行，比在活著病人身上較安全，且活體組織檢查(biopsy)可以更頻密地進行，以提供更多資訊和數據。

可即時採集數據

紐約大學朗格尼移植研究所(Langone Transplant Institute)所長蒙哥馬利(Dr. Robert Montgomery)表示，更頻繁的測試可提供大量細節，「我們能即時採集到72小時內發生的一切」。

研究員指，移植豬心，其取得、運輸、移植手術和免疫抑制(immunosuppression)的進行方式，都與人類心臟移植相同。

紐約大學朗格尼醫學中心心臟移植外科主任莫阿扎米(Nader Moazami)表示，其目標是整合典型心臟移植的做法，用的是一個非人類器官，它將在沒有藥物協助下正常運作。他說，從這兩次72小時的實驗中取得初步數據。