紐約自私男搬電單車搭地鐵阻人上車 仲發晦氣：我就係要企呢度！(有片)

不時有人搬雪櫃、雙人床褥、儲物櫃、垃圾箱、4層儲物鐵架等大型物件搭港鐵，阻礙乘客出入，成為網上熱話，美國的誇張程度也不遑多讓。《紐約郵報》報道，社交平台X(前為Twitter)一段於本月25日上傳的影片，可見一名男子竟帶著重型電單車搭紐約地鐵，當時車廂已逼爆，乘客試圖擠進車廂時，男子的電單車完全擋住通道，有人想繞過車子進入，男子就情緒激動，用肯定的語氣重複地說，「我是不會動的，我是不會動的」。

男子對乘客指手劃腳

車廂人多擠迫，男子拒不相讓，與其他人爆言語衝突。有人問他能否把電單車推進車廂，這樣就可以讓更多人上車，此時車廂門口已擠著許多人。可是，男子仍堅決拒絕，指著電單車發晦氣地說，「我就要待在這裡」。又指示乘客協助「分流」，要其他人從另一道門上車。