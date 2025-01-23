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國際
2025-01-23 11:33:00

紐約華裔夫婦經營多間按摩院賣淫業務　妻子還親身上陣

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紐約華裔夫婦經營多間按摩院賣淫業務，妻子還親身上陣。(資料圖片)

紐約華裔夫婦經營多間按摩院賣淫業務，妻子還親身上陣。(資料圖片)

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紐約一對華裔夫婦涉嫌違反旅行法，在多間按摩院經營賣淫業務，上周五(17)被紐約南區聯邦法院判處各自12個月零一天的監禁，並處2年緩刑和130萬元美元罰金。

綜合報道，根據法律文件顯示，這對夫婦來自普特南谷縣(Putnam Valley)分別為現年51歲男子的林洪如(Hong Ru Lin)46歲女子趙吉娜(Kena Zhao)。他們於20209月至20239月間，在紐約州普特南谷縣、威徹斯特縣(Westchester)、曼克頓以及皇后區擁有多間按摩院，並在店內經營賣淫業務。從事這些賣淫業務的，均為在二人按摩院內工作的職員。他們利用手機加密通訊軟體相互聯絡，以經營他們的非法業務，還利用通訊軟體和各種社群平台招攬生意，引誘潛在客戶，並為上門的顧客分配特定員工。

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紐約南區聯邦法院。(網上圖片)

紐約南區聯邦法院。(網上圖片)

趙吉娜至少一次在按摩期間向顧客提供性服務

起訴書還顯示，二人為旗下的女性員工設定業績目標，未達目標者只能分得很少的收入。此外，趙吉娜還曾親自上陣按摩，至少有一次在按摩期間親自向顧客提供性服務。

夫婦二人於20239月被捕，各自被控一項違反「旅行法案」(violating the Travel Act)和共謀違反「旅行法案」(conspiring to violate the Travel Act)罪。他們各自承認犯有違反旅行法，認罪協議還包括放棄按摩院帳戶、資產以及非法經營所得，並接受合共130萬美元罰款。

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