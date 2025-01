紐約華裔夫婦經營多間按摩院賣淫業務　妻子還親身上陣

趙吉娜至少一次在按摩期間向顧客提供性服務

起訴書還顯示,二人為旗下的女性員工設定業績目標,未達目標者只能分得很少的收入。此外,趙吉娜還曾親自上陣按摩,至少有一次在按摩期間親自向顧客提供性服務。

夫婦二人於2023年9月被捕,各自被控一項違反「旅行法案」(violating the Travel Act)和共謀違反「旅行法案」(conspiring to violate the Travel Act)罪。他們各自承認犯有違反旅行法,認罪協議還包括放棄按摩院帳戶、資產以及非法經營所得,並接受合共130萬美元罰款。