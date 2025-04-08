紐約華裔男持菜刀斬4姪女　全身流血觸目驚心

美國紐約驚傳華裔男子斬人事件，一名49歲華裔男子用菜刀，斬傷自己4名年幼姪女，導致其全身多處受傷，渾身是血，其中1人手指被砍斷，事發後男子遭警開槍擊傷，有消息指，男子曾因精神疾病住院治療。
女童打電話報警稱遭叔叔斬傷
綜合美媒報道，犯下這宗案件是49歲華裔男子陳倫昌 （Lun Chang Chen，音譯），警方指出，這起事件生於6日上午10時15分左右，當時一名11歲女童撥打電話報警，稱她的叔叔斬傷她和她的姐妹。
警方到場時聽見屋內傳來尖叫聲，於是破門而入，赫然看到陳男手裡拿著一把沾滿鮮血的菜刀，地板上有大量血跡，而陳男見到警察到場，猛撲過去，警方隨即開槍還擊，造成他頭部中1槍、身體中2槍，警方立即將其送院治療。
當地華裔議員：華裔社區常面臨一種困境
這宗事件共造成4名姪女受傷，她們年齡在8歲至16歲間，消息稱，其中1人手指被切斷，還有1名女孩的頭部和頸部，被砍了10刀。根據曝光的現場畫面顯示，受傷女孩渾身是血，觸目驚心。
當地華裔議員鄭永佳 （Lester Chang）沉痛地說，華裔社區常面臨一種困境，就是有心理疾病不願尋求協助，甚至不願承認，「人們認為接受心理健康治療是一種軟弱，是可恥的。」他表示，受傷孩子「需要一生的支持」。
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