紐約華裔男持菜刀斬4姪女　全身流血觸目驚心

美國紐約驚傳華裔男子斬人事件，一名49歲華裔男子用菜刀，斬傷自己4名年幼姪女，導致其全身多處受傷，渾身是血，其中1人手指被砍斷，事發後男子遭警開槍擊傷，有消息指，男子曾因精神疾病住院治療。

女童打電話報警稱遭叔叔斬傷

綜合美媒報道，犯下這宗案件是49歲華裔男子陳倫昌 （Lun Chang Chen，音譯），警方指出，這起事件生於6日上午10時15分左右，當時一名11歲女童撥打電話報警，稱她的叔叔斬傷她和她的姐妹。

警方到場時聽見屋內傳來尖叫聲，於是破門而入，赫然看到陳男手裡拿著一把沾滿鮮血的菜刀，地板上有大量血跡，而陳男見到警察到場，猛撲過去，警方隨即開槍還擊，造成他頭部中1槍、身體中2槍，警方立即將其送院治療。