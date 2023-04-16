紐約警察局長性騷擾女下屬 傳性器官照片並索取對方內褲

美國紐約市的第50分局局長布萊恩（Capt. Brian Flynn），被指控長期性騷擾女下屬，不但瘋狂自拍下體照給對方，竟還要求女下屬把穿過的內褲給他，並且也要回傳私密照，暗示如果聽話就能獲得「應有的福利」，絕對是警界敗類！

自拍猥褻照片傳女下屬 「守規矩」才可放假

受害人蜜雪兒(Michelle Almanzar)的代表律師萊斯利（Leslee Schwartz）表示，布萊恩有當面或透過訊息，對蜜雪兒做出含性意味的評論，包括他傳送疑似在警局辦公室裏自瀆、自拍下體等猥褻照片，還暗示蜜雪兒必須接受他的「追求」，才能獲得福利。

蜜雪兒多次試圖在社交平台封鎖對方，然而結果被駁回任何請假的申請，她因此「極度焦慮」，不敢上分局的廁所，因為廁所就在局長室旁邊，也不敢跟布萊恩單獨在同一個空間裏談話，後來她的外婆去世想請喪假，局長竟表示「必須守規矩」才批准，連這種時候都不放棄性騷擾，因此令蜜雪兒崩潰，決定在去年（2022年）11月向紐約市警局投訴。

同事：我們以為你喜歡

布萊恩目前已被調離第50分局，但他竟然還一度病態地守在第50分局，等蜜雪兒「回心轉意」，蜜雪兒也痛批警局內的職員統統都知道局長的惡行，卻告訴她：「讓他開心就好。」甚至有同事竟說：「我們以為你喜歡」。蜜雪兒也表示，自己從紐約市警局的內部調查開始，就一直被排除在外，她憤憤不平地說紐約市警局並未採取行動，確保被告不再騷擾其他女員工。

紐約市警局發言人則表示：「本局不會容忍性騷擾，致力為我們多元警力創造尊重的工作環境，警局會徹底調查所有的投訴，並為職員提供多種通報選項，包括匿名通報。」但拒絕評論蜜雪兒指控布萊恩這宗仍在進行中的訴訟。

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