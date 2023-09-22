紐約載高中生巴士失事翻側　釀2死逾40傷(有片)

美國紐約州一部載有多名高中生的旅遊巴在一條公路失事，衝出路面翻側，造成2人死亡，愈40人受傷。事發於當地周四(21日)下午約1時半，肇事旅遊巴載由長島出發，原定前往賓夕法尼亞州，在駛經紐約市以北72公里Wawayanda鎮附近的84號州際公路上突然失控衝出公路，跌落約十多米的斜坡後翻側。紐約州警方指兩名死者分別77及73歲，傷者中有5人傷勢嚴重。
意外或與輪胎出現問題有關
紐約州長在記者會表示，意外可能與旅遊巴輪胎出現問題有關，仍在調查確實原因。
報道指，出事巴士上載有40名Farmingdale High School的學生和4名成人。該高中學生約300名學生當日分別乘搭6輛旅遊巴由長島出發，原定前往賓夕法尼亞州一個樂隊訓練營。
Sources say at least one person is dead after a charter bus overturned on Interstate 84 in Orange County near the town of Wawayanda, about two hours northwest of New York City. https://t.co/mdf8uzO030 pic.twitter.com/X0wfxb9omJ— CBS News (@CBSNews) September 21, 2023