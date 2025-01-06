紐約開徵塞車費成全美首例 繁忙時段駛進曼克頓鬧區需付9美元

紐約周日(5日)起實施一項受爭議計劃，對進入曼克頓部分鬧區的駕駛者收取「塞車費」，成為全美首例。然而，此舉導致紐約州政府與總統當選人特朗普站在對立面。

紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)去年11月宣布，進入曼克頓中央公園以南地區的駕駛者，將需支付9美元(約70港元)，作為日間通行費。

這計劃起初設有15美元(約116.6港元)基本費用，但霍赫爾去年6月暫緩推行，理由是「對紐約人帶來過多意想不到的後果」。

特朗普反對收費

共和黨議員要求特朗普干預，煞停這計劃。於紐約土生土長的特朗普曾承諾，一旦當選將廢除此政策。