紐約開徵塞車費成全美首例 繁忙時段駛進曼克頓鬧區需付9美元

紐約周日(5日)起實施一項受爭議計劃，對進入曼克頓部分鬧區的駕駛者收取「塞車費」，成為全美首例。然而，此舉導致紐約州政府與總統當選人特朗普站在對立面。
紐約州州長霍赫爾(Kathy Hochul)去年11月宣布，進入曼克頓中央公園以南地區的駕駛者，將需支付9美元(約70港元)，作為日間通行費。
這計劃起初設有15美元(約116.6港元)基本費用，但霍赫爾去年6月暫緩推行，理由是「對紐約人帶來過多意想不到的後果」。
特朗普反對收費
共和黨議員要求特朗普干預，煞停這計劃。於紐約土生土長的特朗普曾承諾，一旦當選將廢除此政策。
曼克頓旅遊景點密集
有紐約市周邊地區居民抱怨，收費將對當地生意造成損害，並妨礙居民進入曼克頓。新澤西州官員在最後一刻入稟法院，稱這項收費計劃對周邊地區環境造成影響，要求停止實施，但遭法官駁回。
曼克頓中下城的旅遊景點與商店密集，也是許多企業總部所在地，平日湧入的遊客與上班族導致城區變得十分擠擁，繁忙時段常見長長車龍塞在路上，動彈不得。英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、新加坡等大城早已徵收塞車費，且證明能改善道路擠塞情況，但紐約卻長期遭到民間反對，遲遲沒有落實推行。
每天約70萬架次車輛進紐約市中心
官員表示，每天約70萬架次車輛駛入紐約市中心，由於交通擠塞，車輛平均時速僅為11公里，在某些地區甚至更慢。