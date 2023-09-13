紐約餐廳爆發集體食物中毒出現「噴射性嘔吐」　12人送醫治療

據《紐約郵報》報導，事發在長島頗有名氣的餐廳「Kumo Sushi and Steakhouse」，供應壽司及牛排、燒烤等。當天在餐廳中正巧有11名13歲的青少年在舉辦生日派對，他們點了不同的餐點，包括雞肉、牛肉、蔬菜和海鮮等，而共通點就是都有米飯。因此家長們認為問題應該不是出在壽司的海鮮，恐怕飯才是元兇。

紐約長島一間餐廳爆發集體食物中毒，超過20人在用完餐後當場出現「噴射性嘔吐」等症狀，其中12人送醫治療。而元兇似乎是米飯中的一種芽孢桿菌。據《紐約郵報》報道，事發在長島頗有名氣的餐廳「Kumo Sushi and Steakhouse」，供應壽司及牛排、燒烤等。當天在餐廳中正巧有11名13歲的青少年在舉辦生日派對，他們點了不同的餐點，包括雞肉、牛肉、蔬菜和海鮮等，而共通點就是都有米飯。因此家長們認為問題應該不是出在壽司的海鮮，恐怕飯才是元兇。

餐廳雪櫃疑損壞

而除了這群青少年之外，另一桌十幾人也出現身體不適的症狀。據當地媒體報道，此次食物中毒共有28人出現各種症狀，其中12人送醫治療。衛生局官員到場了解後，發現該餐廳有15項涉嫌違規行為。有衛生調查人員透露，餐廳的冰箱似乎損壞，不過調查仍然進行中。

國家檢察官喬瑞·蘭格（Jory Lange）辦公室已對此案展開調查，他告訴媒體，中毒者的症狀發作迅速，加上所有人都有吃到米飯看來，這很可能是一種被稱為「蠟樣芽孢桿菌」的細菌所致。蘭格說，這種細菌在未煮熟的白米中很常見，如果將含有「蠟樣芽孢桿菌」的米飯煮熟後放在室溫下，其孢子就會開始釋放毒素，進而導致食物中毒。「餐館裡的食物中毒始終是完全可以預防的，只有當人做錯事時才會發生。」家長表示，食物中毒的青少年們情況正在好轉，但經歷了這次意外後他們還是相當虛弱，正在休養當中。

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