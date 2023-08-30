紐約127年老舊水管爆裂 時代廣場地鐵站變「水舞間」(有片)

美國紐約市一條有127年歷史的主要水管周二(29日)凌晨爆裂，大量食水湧入時代廣場旁一個繁忙地鐵站，儼如「水舞間」。早上繁忙時間，地鐵部分路線服務暫停，路面交通癱瘓，估計多達30萬上班族行程受影響。
紐約大都會運輸管理局表示，該條長約半米、位於第40街與第7大道的地下水管，於當地時間凌晨3時左右爆裂，大量食水湧入曼哈頓市中心的時代廣場地鐵站。整個上午，約180萬加侖(約681萬公升)的水湧入站內。從影片可見，食水不斷從地鐵站上方如瀑布般瀉下，路軌淹浸。
紐約市早上繁忙時間交通癱瘓
事發於早上繁忙時間，水浸對紐約市地鐵一些最繁忙的路線，包括1號線、2號線、3號線造成混亂。市中心部分街道亦水浸，積水達數吋。部分路段交通癱瘓，用戶供水中斷。哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，早上交通混亂，估計30萬人行程受影響。
紐約地鐵設施老舊
事發後，數百名大都會運輸管理局人員與工程師忙著抽水和清理，部分工人掘開地面，搶修水管。截至中午，交通和供水才恢復正常。
紐約市公共運輸局表示，爆裂的是1896年安裝的20吋總水管。據悉，紐約地鐵系統始於1868年的地面列車，1904年開始營運地下路線，是全球最龐大複雜的地鐵系統之一。
紐約地鐵全年無休，每日24小時營運，在人口超過850萬的國際大都會中，其設施已顯得老舊殘破。
紐約水管總長逾萬公里
今次爆水管擾亂市內交通。據悉，紐約市擁有總計10,900公里的供水管道，過去3年當局秏費19億美元(約148億港元)，把老化的管道升級。