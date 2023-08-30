紐約127年老舊水管爆裂 時代廣場地鐵站變「水舞間」(有片)

美國紐約市一條有127年歷史的主要水管周二(29日)凌晨爆裂，大量食水湧入時代廣場旁一個繁忙地鐵站，儼如「水舞間」。早上繁忙時間，地鐵部分路線服務暫停，路面交通癱瘓，估計多達30萬上班族行程受影響。

紐約大都會運輸管理局表示，該條長約半米、位於第40街與第7大道的地下水管，於當地時間凌晨3時左右爆裂，大量食水湧入曼哈頓市中心的時代廣場地鐵站。整個上午，約180萬加侖(約681萬公升)的水湧入站內。從影片可見，食水不斷從地鐵站上方如瀑布般瀉下，路軌淹浸。

紐約市早上繁忙時間交通癱瘓

事發於早上繁忙時間，水浸對紐約市地鐵一些最繁忙的路線，包括1號線、2號線、3號線造成混亂。市中心部分街道亦水浸，積水達數吋。部分路段交通癱瘓，用戶供水中斷。哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，早上交通混亂，估計30萬人行程受影響。