紐約2搶匪試圖搶劫華人餐廳　不敵「中國功夫」反挨打

當地時間27日晚，試圖搶劫華人餐廳的搶匪不敵「中國功夫」，被打趴在地。（圖／翻攝自抖音）

當地時間27日晚，2名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「全武行」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。事後，參與鬥毆的雙方均被警察帶走。這一新聞登上新浪熱搜後，引發內地網友熱議。

綜合多家內地媒體報導，當地時間27日晚上10點多，華人聚居的美國紐約皇后區法拉盛發生一起街頭鬥毆事件，2名美國男子闖入還在營業中的遼寧飯店，試圖從收銀台索要現金不成，竟拿起店內盆栽砸向店員，並開始打砸破壞。店內人員見狀奮起反抗，雙方爆發激烈衝突。

看熱鬧的路人大喊：Chinese Kongfu！

網傳影片顯示，4名華裔男子手持木椅、凳子、鐵棍等物品不停敲擊搶匪，另有一名華裔女子亦不甘示弱，徒手擒住一名搶匪，並猛揍其頭部發出「梆梆梆」聲，兩名搶匪慘遭毆打，最終在地上痛哭哀嚎。還有看熱鬧的路人大喊：「牛！中國功夫（Chinese Kongfu）！」

據目擊者透露，劫匪為兩名西班牙裔男子，最終均被打趴在地，頭部鮮血直流，參與鬥毆的一名華裔男子亦頭部受傷流血，現場到處都是碎玻璃和打壞的雜物。此後當地警察趕到，將參與鬥毆的雙方帶離現場。