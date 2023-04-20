紐西蘭舉辦兒童「獵貓大賽」惹爭議　動保單位：人道教育比濫殺更好

記者高珞曦／綜合報道 紐西蘭舉行的獵貓比賽「北坎特伯雷狩獵比賽」（The North Canterbury Hunting Competition），是當地政府為減緩野貓族群對生態環境的威脅所舉辦的賽事，所有民眾乃至兒童都可以持槍參與獵貓，但近日受到抗議，故主辦單位取消14歲以下參賽者的組別賽事。支持者為其辯護，稱這項獵貓活動是「有控制的撲殺」，能保護生態環境。

根據《BBC》、《華盛頓郵報》報道，一年一度的紐西蘭南島「北坎特伯雷狩獵比賽」除了獵捕野貓，同時也是為南島的農村社區、鄉村學校募款，每年吸引數百名參賽者參與，許多年輕人乃至兒童也在其中，引起動物福利組織譴責。

北坎特伯雷狩獵比賽的舉辦單位在FB宣布取消14歲以下參賽者的獎項。 紐西蘭養貓人士比例位居世界排名前位，民眾飼養的家貓多數採放養，當地動物權利組織「SAFE」發言人艾波比（Will Appelbe）表示，一般人很難從外型分辨家貓、野貓的差別，無辜家貓經常在這場獵貓活動中受害，也有部分野貓經過馴化後變成民眾的寵物貓，放養在郊區，仍遭殺害。 艾波比說，這種比賽吸引不少年輕人參加，雖然比賽規定不能獵殺有植入芯片的貓，但因為新手難以分辨家貓與野貓，常等到貓咪重傷時才發現「誤殺」，且參賽者槍法水準不一，「如果參賽者射殺一隻貓但貓沒有完全死亡，會讓貓承受長時間的痛苦」。

對此，紐國自然資源保育部（Department of Conservation）首席科學家吉利斯（Craig Gillies）在非官方郵件中透露，該部門通常以誘捕或其他人道方式控制野貓數量，但有時也會使用致命毒素或槍枝。動物福利組織「SPCA New Zealand」成員薩姆納（Christine Sumner） 認為，比起組織性的獵殺，人道教育更能讓年輕一代欣賞並保護紐西蘭的生物遺產。 一隻野貓被發現在短尾蝙蝠棲息地吃了107隻紐西蘭短尾蝙蝠。（紐西蘭自然資源保育部） 紐西蘭的獵捕野貓政策源於1700年代歐洲探險家帶到島上的第一批貓咪，這些野貓數量在紐國各地不斷增加，體型比一般家貓大，會捕食鳥類、鳥蛋、蝙蝠、蜥蜴和本地昆蟲等生物，對當地生態環境造成威脅。政府決定2050年前根除野貓、負鼠、田鼠和一般老鼠等害蟲，獵貓比賽應時而生。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章