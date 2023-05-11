素食鄰居寫信要求女子煮肉時關窗　因肉味讓他們感到「被冒犯」

鄰居之間經常會為了一些小事起爭執，但這款要求實在太奇葩！一位住在澳洲珀斯的女子表示自己有天收到鄰居的信，信中要求她在煮肉的時候把窗戶關起來，因為他們是素食主義者，而煮肉的味道令他們感到「被冒犯」。

素食鄰居：你煮肉的味道讓我們感到噁心和不安。

據當地媒體報道，一位住在珀斯海灘的居民凱莉在facebook上貼文表示，她的鄰居全家都是素食主義者，而某天他收到來自他們的信，要求他煮肉時把窗戶關起來，以免味道飄過去。信中寫道：「你好鄰居，你做飯時能關上側面的窗戶嗎？我的家人是素食主義者——我們只吃植物性食物——你煮的肉的味道讓我們感到噁心和不安。我們將感謝您的理解——謝謝。」網友們看到這封奇葩信件也湧入留言，「我敢打賭，當你修剪草坪時，她會開始流口水，她會聞到那股新鮮割草的味道」、「我才她煮的羽衣甘藍味道冒犯了咧！」、「我會在院子裏烤肉並邀請整條街的人來吃」、「不如花12個小時來做煙燻牛肉吧」。

而收到信的凱莉原本沒有太認為看待這封信，沒想到事件還有後續。幾天後她在家裏舉辦派對，真的就在院子裏烤起肉來，想當然而她又收到了鄰居憤怒的來信，這次信封上還寫着大大的「最後警告」幾個字。「我向妳提出了關於肉類食物味道的擔憂，而妳竟然找了一堆人來院子裏烤肉！妳明知道這會影響我和我的家人。然後我朋友告訴我妳把我的信公開在社交平台上了，妳這麼做只會適得其反，自食惡果！我再說一次，請不要再找人來烤肉了，並且在做菜時關上窗，否則我也會在社交平台上公審妳。」

雖然凱莉沒有說明自己是如何回覆鄰居，不過她依舊在facebook上分享了這封信，這次得到了400多個網友的笑臉回應。儘管大部份的網友都抱着吃花生心態在看戲，不過也有人認真建議鄰居，「她最好不要再這麼做了，不然可能會演變成騷擾而為自己惹上麻煩」。

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