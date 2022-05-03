索女表演口水解鎖手機爆紅　網民爭住睇逾450萬次

美國一名索女神乎奇技，在一間酒吧內表演解鎖手機竟然變網紅，原因是她並非用手部、面部或身體任何一個部分去解鎖，而是眾目睽睽下用口水解鎖，詎料影片上載網上後，網民不但沒有嫌棄畫面核突，反而嘖嘖稱奇，令影片創下高達450萬次的瀏覽量。

美國邁阿密TikTok網紅Mila Monet以往大都是走性感路線，但早前她卻靠著「口水」爆紅，網上影片顯示，她在一間酒吧，在多人圍觀下，對著手機將口水一吸一吐，在手機屏幕的解鎖數字上一伸一縮，看上去仿如蜘蛛俠的蜘蛛般伸縮自如，很快就將手機成功解鎖，令各人驚嘆，更有人脫口大喊「What the XXX」。