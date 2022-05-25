索羅斯：習近平堅持清零推高全球通脹　或無法連任

金融大鱷索羅斯(George Soros)出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，中國和俄羅斯是開放社會最大的威脅，兩國領袖習近平和普京都犯下令人難以置信的錯誤，指習近平堅持不可能持續的新冠清零政策不放；俄羅斯入侵烏克蘭可能會被視為第三次世界大戰的開端，甚至令文明無法倖存。

索羅斯認為，中國在疫情下堅持不可能持續的動態清零政策，持續的封控擾亂供應鏈，導致全世界通脹居高不下，全球經濟面臨衰退，他又援引財新綜合採購經理人指數稱，中國經濟活動急劇下滑必將產生全球性後果，他說，清零防疫政策已經無以為繼，並將上海推向「公開叛亂的邊緣」，習近平未必可以在今年秋天召開的中共第20次全國代表大會順利獲得第3任期，即使連任成功，中共中央政治局可能也不會讓他自由選擇下一屆政治局委員。

索羅斯：俄侵烏可能被視為第三次世界大戰的開端

索羅斯又指，俄羅斯入侵烏克蘭可能被視為三次世界大戰的開端，他說：「我們的文明可能無法在這場戰爭中倖存下來」，因此，「保護我們文明最好也是唯一的方法，就是儘快打敗普京。這是底線。」

索羅斯說，普京曾聲稱，俄軍在烏克蘭的「特殊行動」將實現克里姆林宮的所有目標，批評普京以為會在烏克蘭受歡迎，他指，現在普京認為入侵是一個錯誤，並準備談判停火，「但是停火是不可能實現的，因為他不值得信賴。」