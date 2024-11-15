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國際
2024-11-15 14:45:18

紫金礦業遭哥倫比亞毒梟掠奪金礦　一年損失超過3.2噸黃金

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紫金礦業

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近日，有美媒報道，稱內地礦業巨頭「紫金礦業」遭哥倫比亞販毒集團掠奪3.2噸黃金，價值約2億美元（約15.6億港元），相當於該礦總產量的38%。這一新聞令不少內地網友驚歎。

據內媒「國際投行研究報告」14日引述美媒《華爾街日報》報道，「紫金礦業」（Zijin Mining Group）在拉丁美洲的大量礦道遭哥倫比亞的販毒集團奪取，後者控制了價值數億美元、綿延30英里（約48公里）的礦道，正在帶領着約2,000名非法礦工們，掠奪這座拉美最大的金礦之一。

「我們正在輸掉」這場戰爭

報道稱，2023年，「紫金礦業」有2名保安人員遇害，另有數人受傷。「紫金礦業」估計該公司去年損失了超過3.2噸黃金，價值約2億美元（約15.6億港元），相當於該礦總產量的38%。該公司的一名保安人員表示，「我們正在輸掉」這場與非法採礦的戰爭。

據悉，「紫金礦業」在2020年以10億美元（約77.8億港元）的價格從加拿大的大陸黃金公司（Continental Gold Inc.）手中收購了這座金礦。該公司執行長李雷忠表示，自那以後，暴力入侵已成為日常威脅，而當地政府幾乎沒有提供任何幫助。

起訴哥倫比亞當局

目前，「紫金礦業」已向世界銀行下屬的國際投資爭端解決中心（International Center for the Settlement of Investment Disputes）提起了一項4.3億美元（約33.4億港元）的訴訟，指控哥倫比亞當局疏忽職守。

這一新聞登上熱搜後，引發內地網友熱議：「現實比影視劇更魔幻」；「太離譜了吧」；「像在看劇本。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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