細如拇指金蟾蜍消失逾30年 專家︰全球首個因氣候變化滅絕物種

這種顏色鮮艷、樣子可愛的小青蛙，成為人類所導致全球暖化的犧牲品，從此絕跡於世上。曾大量棲息於中美洲國家哥斯達黎加的「金蟾蜍」(golden toad、學名Incilius periglenes)，於1990年再也不見蹤影，至06年被國際自然保護聯盟(IUCN)列為已絕滅。

金蟾蜍體型約4至5厘米長，雄性全身呈金黃色，雌性則呈黑色並有深紅色及黃色花紋。過去一般認為金蟾蜍是因合適棲息的範圍過細、氣候變化、空氣污染及蛙壺菌(chytridiomycosis)感染等多個因素導致絕種，但近日有哥斯達黎加專家，直指全球暖化是令金蟾蜍絕種的原因，其為全球首個因氣候變化而滅絕的物種。

專家︰氣候變化導致蛙壺菌感染 令金蟾蜍絕種

金蟾蜍本來棲息於哥斯達黎加蒙特維多(Monteverde)高地雲霧森林，當地保護區的生態學家J Alan Pounds及同事認為，金蟾蜍是由氣候變化導致的蛙壺菌感染而大量死亡，形容蛙壺菌感染是「子彈」，「開槍」的卻是氣候變化。據稱，全球暖化在令區內森林溫暖及乾旱日子大增，雲霧因濕度下降消失，令金蟾蜍生活環境大變。J Alan Pounds指「很明顯99%的金蟾蜍是在一年之內消失」，他及同事至今仍未完全放棄尋找金蟾蜍，「但一年又一年過去，牠們再出現的機會愈來愈渺茫」。