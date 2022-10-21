終身每年領逾百萬　卓慧思上任僅44天仍獲卸任首相津貼

英國首相卓慧思因迷你預算案令市場震盪被逼在上任44天後宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相。不過她仍可取得終身每年11.5萬英鎊(折合約101萬港元)的公共職務津貼的資格。

綜合報道，即使卓慧思在任首相的時間很短，但仍有資格獲得「公共職責津貼」(Public Duty Costs Allowance)。根據政府網站，這是一項政府用於津貼首相在卸下職務後「因先前在公共生活中的特殊地位」而產生的工資成本。

這項津貼引起部分政治反對者不滿並要求取消這筆對卓慧思款項，他們認為卓慧思在英國政治和經濟動盪中扮演的角色不夠充分。自由黨內閣辦公室發言人Christine Jardine認為不可能允許卓慧思像前幾任首相一樣獲得每年11.5萬英鎊，他們之前都擔任首相長達逾2年，並形容這是一場經濟災難，保守黨讓納稅人為此買單。