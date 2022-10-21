終身每年領逾百萬　卓慧思上任僅44天仍獲卸任首相津貼

英國首相卓慧思因迷你預算案令市場震盪被逼在上任44天後宣布辭職，成為歷來上台時間最短的英國首相。不過她仍可取得終身每年11.5萬英鎊(折合約101萬港元)的公共職務津貼的資格。
綜合報道，即使卓慧思在任首相的時間很短，但仍有資格獲得「公共職責津貼」(Public Duty Costs Allowance)。根據政府網站，這是一項政府用於津貼首相在卸下職務後「因先前在公共生活中的特殊地位」而產生的工資成本。
這項津貼引起部分政治反對者不滿並要求取消這筆對卓慧思款項，他們認為卓慧思在英國政治和經濟動盪中扮演的角色不夠充分。自由黨內閣辦公室發言人Christine Jardine認為不可能允許卓慧思像前幾任首相一樣獲得每年11.5萬英鎊，他們之前都擔任首相長達逾2年，並形容這是一場經濟災難，保守黨讓納稅人為此買單。
約翰遜亦可獲津貼但自7月以來尚未公開金額
自1991年首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)辭職後，這筆款項一直是標準支出，包括前首相馬卓安(John Major)、白高敦(Gordon Brown)、貝理雅(Tony Blair)和卡梅倫(David Cameron)等目前每年都能獲得這筆11.5萬英鎊的津貼，至於前首相約翰遜(Boris Johnson)也有資格獲得這項津貼，但他自7月辭職以來收到的金額尚未公開。