經典桌遊大富翁棄用現金改用App交易　家長不滿：孩子怎學計數？(有片)

伴著許多人成長的經典桌上遊戲《大富翁》(Monopoly)，即將推出全新版本，但遊戲將不再使用現金和銀行家，而是改由手機應用程式自動處理所有交易。不過就引起玩家甚至部分家長不滿。

綜合報道，孩之寶(Hasbro)預計8月推出新款《大富翁》，智慧手機或平板電腦將取代傳統的銀行家角色，透過「Monopoly App Banking」來記錄每位玩家的資金與房產狀況。售價為24.99美元(約195港元)，配套的手機應用程式可免費下載。在新版《大富翁》中，最昂貴的地產不再是「公園大道」(Park Place)和「木板路」(Boardwalk)，而是火箭發射台和月球。其他地產也經過全新設計，包括「朱古力廠」、「VR雲霄飛車」和「恐龍樂園」。玩家將選擇一個遊戲棋子以及對應的銀行卡，這些都需要掃描到手機應用程式中，以自動處理交易，例如購買地契或支付租金。地產卡片也將透過應用程式掃描登記。新版遊戲「取消了實體現金與計算的需求」，加快遊戲進行，同時減少作弊的可能性。