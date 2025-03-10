經典桌遊大富翁棄用現金改用App交易　家長不滿：孩子怎學計數？(有片)

伴著許多人成長的經典桌上遊戲《大富翁》(Monopoly)，即將推出全新版本，但遊戲將不再使用現金和銀行家，而是改由手機應用程式自動處理所有交易。不過就引起玩家甚至部分家長不滿。
綜合報道，孩之寶(Hasbro)預計8月推出新款《大富翁》，智慧手機或平板電腦將取代傳統的銀行家角色，透過「Monopoly App Banking」來記錄每位玩家的資金與房產狀況。售價為24.99美元(約195港元)，配套的手機應用程式可免費下載。在新版《大富翁》中，最昂貴的地產不再是「公園大道」(Park Place)和「木板路」(Boardwalk)，而是火箭發射台和月球。其他地產也經過全新設計，包括「朱古力廠」、「VR雲霄飛車」和「恐龍樂園」。玩家將選擇一個遊戲棋子以及對應的銀行卡，這些都需要掃描到手機應用程式中，以自動處理交易，例如購買地契或支付租金。地產卡片也將透過應用程式掃描登記。新版遊戲「取消了實體現金與計算的需求」，加快遊戲進行，同時減少作弊的可能性。
網民：孩子將無法透過遊戲學習或練習基本算術
不過，今次改版卻引發不少玩家的不滿，許多人對於這種現代化改動感到憤怒。報導指出，許多父母和教師經常利用《大富翁》來教導孩子數學和金錢觀念，而這個新版本則完全刪除了這個學習環節。有網民指：「也許我是個守舊派，但這些桌遊的意義就在於教孩子如何計算數學、如何管理現金以及如何數錢。如今的孩子將永遠無法學習或練習基本算術。」亦有人認為，移除銀行管理的環節會讓遊戲失去樂趣，「讓我們來改造一個本來就90%靠運氣的遊戲，然後移除唯一有趣的部分——處理現金。」、「既然都這樣了，為甚麼還需要遊戲板？乾脆整個遊戲都做成手機應用程式好了。」這項改變也意味著，這個經典桌遊可能不再能作為孩子遠離螢幕時間的替代選擇之一。