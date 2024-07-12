經典驚慄片《閃靈》女主角Shelley Duvall 離世　終年75歲

於1980年主演由已故電影大師史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)導演的經典驚慄片《閃靈》 (The Shining)女演員Shelley Duvall 離世。她因糖尿病併發症在睡夢中於克薩斯州住所逝世，終年75歲。

Shelley的男朋友Dan Gilroy表示，Shelley Duvall 因糖尿病併發症在睡夢中逝世，終年75歲，並表示：「我親愛的、甜蜜的、美妙的人生伴侶兼朋友離開了我們。最近她受了太多的苦，現在她自由了。飛吧，美麗的Shelley。」