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2024-07-12 11:57:00

經典驚慄片《閃靈》女主角Shelley Duvall 離世　終年75歲

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經典驚慄片《閃靈》女主角Shelley Duvall 離世，終年75歲。(網上圖片)

經典驚慄片《閃靈》女主角Shelley Duvall 離世，終年75歲。(網上圖片)

1980年主演由已故電影大師史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)導演的經典驚慄片《閃靈》 (The Shining)女演員Shelley Duvall 離世。她因糖尿病併發症在睡夢中於克薩斯州住所逝世，終年75歲。

Shelley的男朋友Dan Gilroy表示，Shelley Duvall 因糖尿病併發症在睡夢中逝世，終年75歲，並表示：「我親愛的、甜蜜的、美妙的人生伴侶兼朋友離開了我們。最近她受了太多的苦，現在她自由了。飛吧，美麗的Shelley。」

Shelley於2002年宣布退休，近年復出參演恐怖電影《The Forest Hills》，成為她的遺作。(網上圖片) 驚慄片《閃靈》。(網上圖片) 驚慄片《閃靈》。(網上圖片) 1980年，Shelley Duvall 。(網上圖片)

Shelley曾為拍攝《閃靈》瀕臨心理崩潰

Shelley1949年在美國德州出世，她曾參與多部電影，包括《江洋大盜》(Thieves Like Us) 、《納許維爾》(Nashville)等，於1977年憑《三女性》(3 Women)奪得康城影后寶座。1980年拍攝《閃靈》，她在片中飾演神經失常的作家積尼高遜(Jack Nicholson)的妻子。當時為令Shelley投入角色，劇組刻意疏離ShelleyShelley2016年受訪時表示，在拍該片時因導演要求很高，令她一度瀕臨心理崩潰，但其演出獲得高度評價。Shelley2002年宣布退休，近年復出參演恐怖電影《The Forest Hills》，成為她的遺作。

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