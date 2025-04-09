經營生態度假村夫婦避債出走　遺下158桶人類排泄物

丹麥一對夫婦為了避債，丟下他們於瑞典創辦的生態度假村出走，傳媒到度假村調查，揭發二人竟遺下158桶人類排泄物，並因造成多隻動物死亡。

綜合報道，丹麥夫妻Flemming Hansen和Mette Helbæk於8年前開始在瑞典西南部臨海省份哈蘭經營生態度假村「Stedsans」，Stedsans由16間木屋組成，在業界具有一定知名度，多年來獲不少旅遊KOL推介，美國《紐約時報》亦曾經形容置身當中木屋是童話故事式瑞典森林體驗。度假村老闆娘Mette Helbæk是丹麥著名美食作家，她當年聲稱，是受哥本哈根大自然感召搞這門生意。英國《衛報》報道早前，創立度假村的丹麥夫婦已避走至危地馬拉。