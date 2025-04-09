經營生態度假村夫婦避債出走　遺下158桶人類排泄物

丹麥一對夫婦為了避債，丟下他們於瑞典創辦的生態度假村出走，傳媒到度假村調查，揭發二人竟遺下158桶人類排泄物，並因造成多隻動物死亡。
綜合報道，丹麥夫妻Flemming Hansen和Mette Helbæk於8年前開始在瑞典西南部臨海省份哈蘭經營生態度假村「Stedsans」，Stedsans由16間木屋組成，在業界具有一定知名度，多年來獲不少旅遊KOL推介，美國《紐約時報》亦曾經形容置身當中木屋是童話故事式瑞典森林體驗。度假村老闆娘Mette Helbæk是丹麥著名美食作家，她當年聲稱，是受哥本哈根大自然感召搞這門生意。英國《衛報》報道早前，創立度假村的丹麥夫婦已避走至危地馬拉。
夫婦回應批評瑞典稅務機關趕盡殺絕
瑞典《每日新聞報》及丹麥《政治報》其後到生態度假村調查，竟然發現有158個裝住人類排泄物的大桶，同時揭發度假村將污水排放到附近森林，一批被遺棄的動物亦因無人看管而死亡。哈蘭地方部門譴責兩人是犯下環境罪行。記者又發現，兩夫婦離開瑞典時原來已一身債，估算現時債務已滾大至600萬瑞典克朗(約466萬港元)。Flemming Hansen回應傳媒查詢時，否認度假村倒閉方式有問題，反指是瑞典稅務機關趕盡殺絕。丹麥稅務機關則拒絕評論件。