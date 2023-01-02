綠色殯葬｜紐約州成為美國第六個「遺體堆肥」合法化州份

外國近年提倡「遺體堆肥」殯葬方式，將死者遺體與木屑、稻草，以及主要作為牲畜飼料的紫花苜蓿一同放進可循環再用的密封裝置中，讓遺體在微生物的化學作用下自然分解。經過約1個月，再經可殺死傳染源的加熱程序處理後，家屬便可取得由遺體轉化成的土壤，用於種植花草樹木等。

綠色殯葬是另一選擇，紐約州近日成為全美第六個批准「遺體堆肥」殯葬合法化的州份。

遺體被放進可循環再用的密封裝置分解。(資料圖片)

宗教團體反對

紐約州州長霍楚爾上周六簽署法案，批准「遺體堆肥」殯葬合法化，令該州繼華盛頓州、科羅拉多州、俄勒岡州、佛蒙特州和加州後，成為第六個「遺體堆肥」合法化的州份。推動「遺體堆肥」的Recompose公司表示，比起傳統的火葬和土葬，這種方式可減少多達1噸碳排放。

支持的民眾認為，這不僅是一種環保的選擇，在土地有限的城市中，也是一種更實用的辦法。紐約州有天主教團體則反對立法，批評這種殯葬方式像處理家居垃圾，失去對遺體應有尊重。