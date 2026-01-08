維修天花板竟跌出人體駭骨　半空吊吊揈嚇壞裝修工

泰國巴吞他尼府傳出恐怖案件，當地1棟房屋在裝修期間，天花板竟突然掉落「人類頭骨」，嚇得民眾趕緊報案，警方展開調查後發現這顆頭骨屬於1名29歲失蹤已久的柬埔寨男子。

綜合報道，事發於當地周二(6日)，59歲的建築女工Kanchana被安排到巴吞他尼府一間房屋進行裝修，她被分配去修理天花板一角的破洞，詎料天花板突然掉下一件硬物，仔細去看，才驚覺疑似是人類胸骨，再看清楚原來是一具人類遺骸。網上相片顯示，可以見到疑似有幾節相連的脊椎骨懸在半空，一端由組織連著天花板上的人體駭骨，當堂把Kanchana嚇得魂飛魄散，隨即報警求助。Kanchana與其他工人都指，入屋時也聞到強烈的氣味，但都以為是動物屍體的氣味，所以無想到會發現人類遺骸。