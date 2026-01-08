維修天花板竟跌出人體駭骨　半空吊吊揈嚇壞裝修工

泰國巴吞他尼府傳出恐怖案件，當地1棟房屋在裝修期間，天花板竟突然掉落「人類頭骨」，嚇得民眾趕緊報案，警方展開調查後發現這顆頭骨屬於1名29歲失蹤已久的柬埔寨男子。
綜合報道，事發於當地周二(6日)，59歲的建築女工Kanchana被安排到巴吞他尼府一間房屋進行裝修，她被分配去修理天花板一角的破洞，詎料天花板突然掉下一件硬物，仔細去看，才驚覺疑似是人類胸骨，再看清楚原來是一具人類遺骸。網上相片顯示，可以見到疑似有幾節相連的脊椎骨懸在半空，一端由組織連著天花板上的人體駭骨，當堂把Kanchana嚇得魂飛魄散，隨即報警求助。Kanchana與其他工人都指，入屋時也聞到強烈的氣味，但都以為是動物屍體的氣味，所以無想到會發現人類遺骸。
警方懷疑男事主因意外觸電身亡
警方稱，屍體似乎曾躺在屋頂結構和天花板上方的電線上，附近的牆壁上發現污漬，疑似是死者的體液所致。屍體附近還發現一把鉗子和一個裝有個人文件的袋子。相信死者是29歲的柬埔寨公民Maikheu Chhean。警方稱，他曾與家人一起在泰國另一家建築公司工作。據指，Maikheu Chhean失蹤後，他的妻子和孩子曾尋找他，並查看了附近的監視器畫面，但沒有任何線索，後來返回柬埔寨，相信事主與家人並無矛盾。警方懷疑死者可能爬到天花板空間剪斷電線，導致觸電身亡。他的遺體已被送往泰國中央法醫科學研究所作進一步檢驗，調查仍在進行中。