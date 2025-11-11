維基百科基金會聲明　呼籲AI企業停止未經授權使用及付費

經營網上資料百科大全「維基百科」的維基媒體基金會，在美國時間的周一（10日）發出聲明，要求AI企業停止用於訓練AI模型的資料收集，以及呼籲企業使用他們的付費API。

維基媒體基金會指，AI企業需要高質素及經過核實的資訊來維持AI模型的運作，而維基擁有龐大的義工團隊以300多種的語言，可以確保資料的可靠性。基金指出，維基的營運成本高昂，根據統計網站是全球第7大訪問量的網站，根據基金會的財務報告估計，上個財政年度他們就需要1.785億美元的營運成本，而且這主要是依靠對基金會的捐款運作，並且不接受廣告投放。