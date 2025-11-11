維基百科基金會聲明　呼籲AI企業停止未經授權使用及付費

經營網上資料百科大全「維基百科」的維基媒體基金會，在美國時間的周一（10日）發出聲明，要求AI企業停止用於訓練AI模型的資料收集，以及呼籲企業使用他們的付費API。
維基媒體基金會指，AI企業需要高質素及經過核實的資訊來維持AI模型的運作，而維基擁有龐大的義工團隊以300多種的語言，可以確保資料的可靠性。基金指出，維基的營運成本高昂，根據統計網站是全球第7大訪問量的網站，根據基金會的財務報告估計，上個財政年度他們就需要1.785億美元的營運成本，而且這主要是依靠對基金會的捐款運作，並且不接受廣告投放。
基金會AI改變人類習慣
基金會表示，AI在改變人類的搜尋習慣，人們不再像以前到維基百科尋找資訊，而是透過詢問AI而得到答案。他們指，維基百科的資訊是免費的，但是人們開始利用AI繞過他們去獲得內容，但是人們就再看不到維基首頁的捐款訊息，這可能令網站失去資金支持。基金會因此呼籲AI企業使用他們的企業付費API，讓他們可能大規模及持續使用維基百科的內容，以及不會對維基的伺服器造成壓力，同時支持着維基「非營利」的目的。
Google在2022年與維基達成協議，以商業方式取得維基百科的內容。現時網上的內容創作者在對AI企業在未經許可或付費使用他們的內容提出抗議，多國的新聞媒體以及企業都對AI企業作出侵權問題的訴訟，而美聯社、路透社等就與AI企業取得合作協議。