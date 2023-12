維基百科2023年瀏覽排行榜 死人消息多人看 哪個大熱話題登榜首

維基百科瀏覽排行榜頭25位

1.聊天機械人ChatGPT:49,490,406(瀏覽量)

2.2023年離世名單:42,666,860

3.2023年板球世界盃:38,171,653

4.印度板球超級聯賽:32,012,810

5.電影《奧本海默》(Oppenheimer):28,348,248

6.板球世界盃:25,961,417

7.羅拔·奧本海默(J. Robert Oppenheimer、美國理論物理學家):25,672,469

8.印度電影《亂世勇者》(Jawan):21,791,126

9.2023年印度板球超級聯賽:20,694,974

10.印度電影《寶萊塢之絕地特工》(Pathaan):19,932,509

11. 美劇《最後生還者》(The Last of Us):19,791,789

12. 美國歌后Taylor Swift:19,418,385

13. 電影《Barbie 芭比》:18,051,077

14. 球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo):17,492,537

15. 球星美斯(Lionel Messi):16,623,630

16. 英格蘭超級足球聯賽(英超):16,604,669

17. 美國男演員馬修派利(Matthew Perry):16,454,666

18. 美國:16,240,461

19. Twitter新老闆馬斯克(Elon Musk):14,370,395

20. 電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water):14,303,116

21. 印度:13,850,178

22. 「貓王」女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley):13,764,007

23. 電影《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy Vol. 3):13,392,917

24. 俄羅斯入侵烏克蘭:12,798,866

25. 美國網紅安德魯・泰特(Andrew Tate):12,728,616