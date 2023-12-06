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國際
2023-12-06 19:18:51

維基百科2023年瀏覽排行榜 死人消息多人看 哪個大熱話題登榜首

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維基百科2023年瀏覽排行榜｜美國歌后Taylor Swift打入頭25位。(路透社)

網上「百科全書」維基百科(Wikipedia)英語版周二公布2023年瀏覽排行榜頭25位。大眾對死人消息很有興趣，最多人看文章第二位是今年有誰人死去，而且此話題每年的瀏覽量都高企，在2022年和2021年分別佔第4位和第1位。名人離世的文章特別多人看，包括美國經典喜劇《老友記》(Friends)男主角馬修派利(Matthew Perry)和「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)。至於第一位實至名歸，就是人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT。印度網民也不可忽視，打入頭25位的不少與印度有關。

入榜話題和人物：

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維基百科｜2023年瀏覽排行榜

聊天機械人ChatGPT文章的瀏覽量超過4,940萬，而其用戶的增加速度更是破紀錄，於今年1月累積1億個活躍用戶。ChatGPT也帶動其他競爭對手投入巨額研發生成式人工智能(generative AI)科技，同時促成相關的科技公司研製可應付日後AI創新科技的半導體晶片，並影響世界大國之間的地緣政治。維基媒體基金會首席傳訊主任Anusha Alikhan稱，「大眾顯然想更加了解ChatGPT科技的由來和資訊。」

印度和東南亞網民對維基百科2023年瀏覽排行榜有很大影響，榜內五分一媒體來自該區和印度。Alikhan表示，「我們目前在印度約有4,700名活躍英語義工編輯，僅在美國和英國之後，印度有……豐富的媒體環境及訊資科技業。」根據聯合國預算，印度人口今年底達到14.3億人，成為全球人口最多的國家，人多勢眾難怪在維基百科影響力那樣大。

維基百科瀏覽排行榜頭25位

1.聊天機械人ChatGPT：49,490,406(瀏覽量)

2.2023年離世名單：42,666,860

3.2023年板球世界盃：38,171,653

4.印度板球超級聯賽：32,012,810

5.電影《奧本海默》(Oppenheimer)：28,348,248

6.板球世界盃：25,961,417

7.羅拔·奧本海默(J. Robert Oppenheimer、美國理論物理學家)：25,672,469

8.印度電影《亂世勇者》(Jawan)：21,791,126

9.2023年印度板球超級聯賽：20,694,974

10.印度電影《寶萊塢之絕地特工》(Pathaan)：19,932,509 

11. 美劇《最後生還者》(The Last of Us)：19,791,789 

12. 美國歌后Taylor Swift：19,418,385

13. 電影《Barbie 芭比》：18,051,077

14. 球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)：17,492,537 

15. 球星美斯(Lionel Messi)：16,623,630

16. 英格蘭超級足球聯賽(英超)：16,604,669

17. 美國男演員馬修派利(Matthew Perry)：16,454,666

18. 美國：16,240,461

19. Twitter新老闆馬斯克(Elon Musk)：14,370,395 

20. 電影《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)：14,303,116

21. 印度：13,850,178

22. 「貓王」女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)：13,764,007

23. 電影《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)：13,392,917

24. 俄羅斯入侵烏克蘭：12,798,866

25. 美國網紅安德魯・泰特(Andrew Tate)：12,728,616

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