維基百科2023年瀏覽排行榜 死人消息多人看 哪個大熱話題登榜首

網上「百科全書」維基百科(Wikipedia)英語版周二公布2023年瀏覽排行榜頭25位。大眾對死人消息很有興趣，最多人看文章第二位是今年有誰人死去，而且此話題每年的瀏覽量都高企，在2022年和2021年分別佔第4位和第1位。名人離世的文章特別多人看，包括美國經典喜劇《老友記》(Friends)男主角馬修派利(Matthew Perry)和「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)女兒麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)。至於第一位實至名歸，就是人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT。印度網民也不可忽視，打入頭25位的不少與印度有關。

維基百科｜2023年瀏覽排行榜

聊天機械人ChatGPT文章的瀏覽量超過4,940萬，而其用戶的增加速度更是破紀錄，於今年1月累積1億個活躍用戶。ChatGPT也帶動其他競爭對手投入巨額研發生成式人工智能(generative AI)科技，同時促成相關的科技公司研製可應付日後AI創新科技的半導體晶片，並影響世界大國之間的地緣政治。維基媒體基金會首席傳訊主任Anusha Alikhan稱，「大眾顯然想更加了解ChatGPT科技的由來和資訊。」

印度和東南亞網民對維基百科2023年瀏覽排行榜有很大影響，榜內五分一媒體來自該區和印度。Alikhan表示，「我們目前在印度約有4,700名活躍英語義工編輯，僅在美國和英國之後，印度有……豐富的媒體環境及訊資科技業。」根據聯合國預算，印度人口今年底達到14.3億人，成為全球人口最多的國家，人多勢眾難怪在維基百科影響力那樣大。